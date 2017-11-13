Муса: «Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ШвецияШвеция Фонбет 1.5 4.15 6.8
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
17:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип КипрКипр Фонбет 1.95 3.4 4
20:30 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип АлбанияАлбания - - -
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 2.8 3.3 2.55
  • Главные новости
  • Все новости
14:35
Муса: «Я не могу отказать Слуцкому. Возможно, скоро я с ним снова поработаю»11
14:26
Хави Гарсия: «Вернуться в сборную Испании было почти невозможно, пока я играл в России»13
13:46
Аршавин попал в пятерку лучших игроков сезона в Казахстане16
11:32
В «Баварию» вернется легендарный врач, отработавший в клубе 40 лет15
10:42
Англия желает принять чемпионат мира 2030 года16
14:46
Эвра протащил за собой внедорожник и поклялся, что станет сильнее, чем был прежде5
14:16
Лэмпард: «Перед большими играми Дрогба превращался в зверя»3
13:52
Миланов обсудит новый контракт с ЦСКА в декабре7
13:36
Бакайоко: «Я не хуже Рабьо, Канте, Матюиди и Толиссо. Хочу сыграть на ЧМ»3
13:23
1500 фанатов «Атлетико» отправятся на «Стэмфорд Бридж»5
13:13
«Наполи» зимой постарается подписать хавбека «Барселоны» Дениса Суареса1
13:05
«Арсенал» близок к приобретению Фекира за 60 млн фунтов10
12:51
Дель Пьеро хочет, чтобы Конте вернулся в сборную Италии0
12:41
Более 32000 билетов продано на матч Россия - Испания30
12:33
Садьо Мане травмировался и досрочно покинул расположение сборной Сенегала4
12:21
Самедов вручил «Золотой граммофон» Полине Гагариной21
12:14
Де Брюйне: «Мне безразличны сравнения с Месси и Роналду»10
11:20
Погба принял участие в церемонии вручения музыкальных наград от MTV5
11:04
Лукаку: «МЮ сможет выступать даже лучше, чем в начале сезона»4
10:52
Далич - о выходе Хорватии на ЧМ: «Как гора с плеч свалилась»6
10:24
Бензема: «Тяжелее всего, когда тебя критикуют собственные фанаты»15
10:14
Бендтнер: «Матч с Ирландией не был чертовски захватывающим»4
10:01
Саутгейт: «Мы будем дураками, если не возьмем в пример Испанию и Германию»2
09:41
Хацкевич: «По-человечески я за Ярмоленко рад, но заменить его в „Динамо“ пока не выходит»2
09:27
Рэшфорд признался, что раньше подражал Роналдо8

Муса: «Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА»

сегодня, 14:53

Бывший форвард ЦСКА, а ныне футболист «Лестера» Ахмед Муса прокомментировал слухи, связывавшие его со «Спартаком»:

«Я читал о переходе в „Спартак“, но это невозможно, потому что я большой болельщик ЦСКА и не мог себя представить в „Спартаке“. Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось.

ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня - покинуть ЦСКА».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Талалаев: «Видимо, пресс-атташе „Енисея“ мне мстит»
Вчера, 19:53 19
Аленичев: «„Енисей“ взял реванш за чувствительное поражение в Тамбове»
Вчера, 18:54 9
Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»
Вчера, 17:00 43
Ирхин: «„Крылья“ победили заслуженно»
Вчера, 16:58 0
Тихонов: «Некоторые игроки „Крыльев Советов“ начинают понимать требования»
Вчера, 16:52 5
Побегалов: «„Шинник“ потерпел обидное поражение, на которое мы никак не рассчитывали»
Вчера, 14:53 2
Обсудить
Все комментарии
FanParovoz
сегодня в 15:02
Не уважающий себя человек, что ещё можно сказать о нём..🤢
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:59
ВЕРНЁШЬСЯ УЖЕ ЗИМОЙ ВМЕСТЕ С ЛЁНЕЙ )))
IL-72
сегодня в 14:58
бегунка в основу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100