Муса: «Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА»

Бывший форвард ЦСКА, а ныне футболист «Лестера» Ахмед Муса прокомментировал слухи, связывавшие его со «Спартаком»:

«Я читал о переходе в „Спартак“, но это невозможно, потому что я большой болельщик ЦСКА и не мог себя представить в „Спартаке“. Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось.

ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня - покинуть ЦСКА».

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