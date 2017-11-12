Ирхин: «„Крылья“ победили заслуженно»

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов».

«Сегодня мы играли с командой, которая укомплектована индивидуально сильными футболистами и реально претендует на повышение в классе. Первый тайм нам не совсем удался. После перерыва мы выглядели достойнее. У нас не совсем получилась игра в средней линии. После пропущенного мяча перестроить игру оказалось сложно.

„Крылья“ победили заслуженно. У нас же было несколько хороших подходов. При счёте 0:0 и 0:1 мы могли интригу создать. У самарцев команда солидная. Я желаю ей всяческих успехов и решения задачи на сезон».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте