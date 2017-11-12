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17:30 19’ Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 90’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7.4 3.1 1.65
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Ирхин: «„Крылья“ победили заслуженно»

сегодня, 16:58
Крылья СоветовКрылья Советов2 : 0ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов». 

«Сегодня мы играли с командой, которая укомплектована индивидуально сильными футболистами и реально претендует на повышение в классе. Первый тайм нам не совсем удался. После перерыва мы выглядели достойнее. У нас не совсем получилась игра в средней линии. После пропущенного мяча перестроить игру оказалось сложно.

„Крылья“ победили заслуженно. У нас же было несколько хороших подходов. При счёте 0:0 и 0:1 мы могли интригу создать. У самарцев команда солидная. Я желаю ей всяческих успехов и решения задачи на сезон».

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