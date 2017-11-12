Талалаев: «Видимо, пресс-атташе „Енисея“ мне мстит»

На пресс-конференции после матча 23-го тура ФНЛ «Енисей» - «Тамбов» наставник гостей Андрей Талалаев поучаствовал в перебранке с красноярскими журналистами, однако позже отметил, что никакого конфликта не было:

«Что произошло в общении с журналистами? С какими журналистами? Я изумительно пообщался на пресс-конференции с местными журналистами. Более того, мы с ними затем делали селфи. Не могу понять, о чем вы говорите. У меня есть видеозапись этой пресс-конференции. Там два молодых человека… точнее не молодых, я даже не думаю, что они журналисты, ушли после того, как я спросил, понравилась ли им игра. Они задали какой-то вопрос, и я ответил своим вопросом. Они покинули зал. Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.

Пресс-атташе „Енисея“ Станислав Меркис писал об этом в соцсетях? Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать».

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