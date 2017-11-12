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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Закончился первый тайм Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.6 3.5 6.9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Талалаев: «Видимо, пресс-атташе „Енисея“ мне мстит»

сегодня, 19:53
ЕнисейЕнисей2 : 0ТамбовТамбовМатч завершен

На пресс-конференции после матча 23-го тура ФНЛ «Енисей» - «Тамбов» наставник гостей Андрей Талалаев поучаствовал в перебранке с красноярскими журналистами, однако позже отметил, что никакого конфликта не было:

«Что произошло в общении с журналистами? С какими журналистами? Я изумительно пообщался на пресс-конференции с местными журналистами. Более того, мы с ними затем делали селфи. Не могу понять, о чем вы говорите. У меня есть видеозапись этой пресс-конференции. Там два молодых человека… точнее не молодых, я даже не думаю, что они журналисты, ушли после того, как я спросил, понравилась ли им игра. Они задали какой-то вопрос, и я ответил своим вопросом. Они покинули зал. Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.

Пресс-атташе „Енисея“ Станислав Меркис писал об этом в соцсетях? Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать».

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Все комментарии
cska.78 ответил Штиль
сегодня в 20:12
Штиль:
В ПЛ своих елисеев хватает, так нового тянут за уши! Судья конечно убил игру.
Ты конечно матч не смотрел, лишь бы ляпнуть!
Штиль
сегодня в 20:05
В ПЛ своих елисеев хватает, так нового тянут за уши! Судья конечно убил игру.
loko7
сегодня в 19:56
Все хорошо и все остались довольны!
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