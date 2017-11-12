Тихонов: «Некоторые игроки „Крыльев Советов“ начинают понимать требования»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги матча 23-го тура ФНЛ, в котором его команда одолела «Химки» (2:0):

«Думаю, что сегодня у нас получилось. Процентов 70 времени мы играли неплохо.

Однако у нас не получилось много забить. Хорошие моменты и удары были, но реализация хромает. Хорошо, что есть моменты. Сегодня игра смотрелась с трибун. Некоторые ребята начинают понимать требования, а также то, какой уровень мы хотим привить. Команда сыграла так, как нам позволили „Химки“».

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