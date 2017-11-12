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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 19’ Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 90’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7.4 3.1 1.65
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Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»

сегодня, 17:00
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Президент РФС Виталий Мутко дал указание организаторам контрольного матча Россия - Аргентина, который вчера открывал реконструированный стадион «Лужники», проанализировать все аспекты организации вчерашнего поединка, чтобы в дальнейшем избежать подобных ошибок. Напомним, что у многих болельщиков посещение арены было омрачено тем, что по окончании матча они долгое время не могли покинуть стадион.

«Матч в „Лужниках“ стал первым за четыре года подобным тестом для всех служб и ведомств, ответственных за проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Арена была серьезно обновлена, а на территории спорткомплекса и вблизи от него продолжается ряд строительных работ, которые также потребовали корректировок плана организации матча.

Тем не менее, необходимо тщательно проанализировать все аспекты организации вчерашнего матча и проделать соответствующую работу над ошибками, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность болельщиков при посещении „Лужников“ в будущем.

„Лужники“ - главный стадион предстоящего турнира, здесь пройдет матч открытия и решающие встречи, включая один из полуфиналов и финал, и их организация должна быть безупречной».

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 17:39
Прописные истины глаголишь, Леонтьевич! Все так и должно быть. Ты уж постарайся за всем этим проследить!
Аргeнтинeц ответил WATMan
сегодня в 17:38
WATMan:
Безупречно будет, когда этот гамадрилла не будет ничего комментировать
волгoдoн или Мутко?
нечитайло
сегодня в 17:37
все стадионы должны быть в ауте
WATMan
сегодня в 17:35
Безупречно будет, когда этот гамадрилла не будет ничего комментировать
Gloomy59
сегодня в 17:31
Советую прочитать комментарий по поводу организации матча господина Губернева, МОЛОДЕЦ, БРАВО ВСЕ ЧЕТКО И ПРЯМО В ГЛАЗ!!!!!!!
Отговорки ГУ МВД по г. Москва, это "детский шепот, не в попад"!
В ОБЩЕМ КАК ВСЕГДА И ВЕЗДЕ НА РУСИ!!!!!!!
ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!
Strikers188 ответил Андрей Сергеев
сегодня в 17:24
Андрей Сергеев:
извини меня но не по 100р... даже в Шарике, Внуково и Домике нет таких цен...
Насчет еды на футболе иллюзий не было. Дорого и невкусно, как всегда. 100 рублей за картонный стаканчик чая. Как выяснилось уже после игры – это цена чая с лимоном. Одному из нас вернули 50 рублей сдачи, потому что лимоны в перерыве на этой точке закончились. Нам продали за 100 без всякого упоминания о лимонах. Чай едва теплый, а хот-дог – холодный настолько, что рядом со мной в очередь вернулся покупатель и попросил разогреть только что купленную сосиску еще раз. Так что поесть лучше дома, но вот тут как раз и начинается.
волгoдoн ответил Андрей Сергеев
сегодня в 17:24
Андрей Сергеев:
извини меня но не по 100р... даже в Шарике, Внуково и Домике нет таких цен...
Наваривались как могли.Отбивали гонорар,уплаченный Аргентине. Починяли нарушенную финансовую благодетель)
Брулин
сегодня в 17:22
что бы ты зараза сам такой маршрут проделал, с верха сектора А до МЦК ............. и без мигалки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрей Сергеев ответил волгoдoн
сегодня в 17:20
волгoдoн:
чай принцесса нури и сосиски ганноверские не первой свежести)
извини меня но не по 100р... даже в Шарике, Внуково и Домике нет таких цен...
волгoдoн ответил Андрей Сергеев
сегодня в 17:19
Андрей Сергеев:
да.. к стати... общепит... антисанитария, подозрительного вида продукты, продавцы с грязными руками.. и стоимость... 250р за черствый хот дог и 100 р за чай от сомнительного производителя... это вызывало только одни эпитеты...
чай принцесса нури и сосиски ганноверские не первой свежести)
OLESOCC
сегодня в 17:19
Где ж тебя такого нашли? Может в Президенты, а? Аглицкий ты знаешь, м-р Мудко!.
Colonist
сегодня в 17:18
Даже на туалетах сумели скомуниздить!!!
Tommy Lee
сегодня в 17:17
Как люди покидали стадион, то с такой организацией какой может быть ЧМ.
Сочинский ответил волгoдoн
сегодня в 17:12
волгoдoн:
Герой распиловки века.
Как говорится, здесь не может быть двух мнений)))
Паразительная способность быть там, где всё великое и всё хорошо!??!! И там, где всё плохо искать кого-то виноватым...
Андрей Сергеев
сегодня в 17:12
да.. к стати... общепит... антисанитария, подозрительного вида продукты, продавцы с грязными руками.. и стоимость... 250р за черствый хот дог и 100 р за чай от сомнительного производителя... это вызывало только одни эпитеты...
drug01
сегодня в 17:11
Еще есть время чтобы все устранить в это верю ,а Вы????
Андрей Сергеев
сегодня в 17:08
а Вы, мистер Мутко, зайдите и выйдите не через вип трибуну, а как все... и сразу ощутите на себе высший уровень организации...
волгoдoн ответил Сочинский
сегодня в 17:06
Сочинский:
Героя ему!!! Каждый сам для себя решит по какому поводу...
Герой распиловки века.
волгoдoн
сегодня в 17:05
Безупречный гeйpoпейский общепит как ключевой фактор соответствия)
Сочинский
сегодня в 17:05
Героя ему!!!
Каждый сам для себя решит по какому поводу...
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