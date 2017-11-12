Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»

Президент РФС Виталий Мутко дал указание организаторам контрольного матча Россия - Аргентина, который вчера открывал реконструированный стадион «Лужники», проанализировать все аспекты организации вчерашнего поединка, чтобы в дальнейшем избежать подобных ошибок. Напомним, что у многих болельщиков посещение арены было омрачено тем, что по окончании матча они долгое время не могли покинуть стадион.
«Матч в „Лужниках“ стал первым за четыре года подобным тестом для всех служб и ведомств, ответственных за проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Арена была серьезно обновлена, а на территории спорткомплекса и вблизи от него продолжается ряд строительных работ, которые также потребовали корректировок плана организации матча.
Тем не менее, необходимо тщательно проанализировать все аспекты организации вчерашнего матча и проделать соответствующую работу над ошибками, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность болельщиков при посещении „Лужников“ в будущем.
„Лужники“ - главный стадион предстоящего турнира, здесь пройдет матч открытия и решающие встречи, включая один из полуфиналов и финал, и их организация должна быть безупречной».
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Отговорки ГУ МВД по г. Москва, это "детский шепот, не в попад"!
В ОБЩЕМ КАК ВСЕГДА И ВЕЗДЕ НА РУСИ!!!!!!!
ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!
Отговорки ГУ МВД по г. Москва, это "детский шепот, не в попад"!
В ОБЩЕМ КАК ВСЕГДА И ВЕЗДЕ НА РУСИ!!!!!!!
ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!
Паразительная способность быть там, где всё великое и всё хорошо!??!! И там, где всё плохо искать кого-то виноватым...
Паразительная способность быть там, где всё великое и всё хорошо!??!! И там, где всё плохо искать кого-то виноватым...
Каждый сам для себя решит по какому поводу...
Каждый сам для себя решит по какому поводу...