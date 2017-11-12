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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.2 2.1
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 64’ Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 6 3.25 1.68
16:00 21’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7 3.3 1.57
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Побегалов: «„Шинник“ потерпел обидное поражение, на которое мы никак не рассчитывали»

сегодня, 14:53
Луч-ЭнергияЛуч-Энергия3 : 1ШинникШинникМатч завершен

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов назвал поражение от ФК «Луч-Энергия» в матче 23-го тура ФНЛ обидным:

«Мы ожидали от хозяев повышенной активности – все-таки последняя домашняя игра, забрезжили какие-то надежды на нормальную футбольную жизнь. Это всегда стимулирует, мотивирует. Потому предупреждали ребят, что нужно ответить максимальным вниманием и концентрацией. В первом тайме это удалось – мы практически ничего не дали создать сопернику.

Во втором тайме ничего не предвещало беды, но „зевок“ при „стандарте“ – гол. Полетели забивать – тут же делаем еще один ляп и нарываемся на контратаку. „Луч“ грамотно воспользовался нашими ошибками. Отсюда обидное поражение, на которое мы никак не рассчитывали».

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eaguar
сегодня в 15:30
Луч с важной победой .
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