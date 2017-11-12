Побегалов: «„Шинник“ потерпел обидное поражение, на которое мы никак не рассчитывали»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов назвал поражение от ФК «Луч-Энергия» в матче 23-го тура ФНЛ обидным:

«Мы ожидали от хозяев повышенной активности – все-таки последняя домашняя игра, забрезжили какие-то надежды на нормальную футбольную жизнь. Это всегда стимулирует, мотивирует. Потому предупреждали ребят, что нужно ответить максимальным вниманием и концентрацией. В первом тайме это удалось – мы практически ничего не дали создать сопернику.

Во втором тайме ничего не предвещало беды, но „зевок“ при „стандарте“ – гол. Полетели забивать – тут же делаем еще один ляп и нарываемся на контратаку. „Луч“ грамотно воспользовался нашими ошибками. Отсюда обидное поражение, на которое мы никак не рассчитывали».

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