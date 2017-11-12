Аленичев: «„Енисей“ взял реванш за чувствительное поражение в Тамбове»

Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги победного матча его команды над «Тамбовом» в 23-м туре ФНЛ.

«Постараюсь коротко. Самое чувствительное поражение мы потерпели в этом сезоне в Тамбове, и ребята были полны решимости отыграться, взять реванш. Абсолютно заслуженная победа моей команды. Рад, что не дали сопернику создать ни одного голевого момента. Забили два гола, хотя могли еще больше забить. Тем более после второго удаления игра потеряла смысл, соперник полностью отошел назад и наши игроки просто доигрывали матч. Важнейшие три очка, сейчас на первом месте результат. По качеству футбола — мы можем сыграть лучше. Главное сегодня было взять три очка и этой победы мы добились, с чем хотелось всех поздравить».

Напомним, что в первом круге чемпионата «Тамбов» разгромил «Енисей» со счетом 5:0.

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