Аленичев: «„Енисей“ взял реванш за чувствительное поражение в Тамбове»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 90’ Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Закончился первый тайм Логотип ГанаГана 0:0 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.2 2.5 4.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
  • Главные новости
  • Все новости
18:16
Тренировки сборных России и Испании на «Крестовском» отменены, чтобы не портить газон63
17:00
Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»34
14:10
Сафонов: «Сборная России пыталась отнять мяч у Аргентины - это вызывало улыбку»102
11:35
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу32
10:32
МЮ и ПСЖ заинтересованы в услугах Почеттино22
19:10
Швейцария и Северная Ирландия огласили стартовые составы на ответный стыковой матч0
18:49
«Оренбург» одержал волевую победу над второй командой «Зенита»2
18:48
Гунько: «„Спартак-2“ в неравных условиях с командами ФНЛ»5
18:40
Майкл О'Нил: «Поражение от Швейцарии используем в качестве источника мотивации»0
18:38
Асенсио грозится покинуть «Реал», если клуб купит Азара7
18:04
Два журналиста не выдержали хамства Талалаева и покинули пресс-конференцию14
17:53
Модест: «Сколько бы ты ни тренировался, всегда останешься подменой Левандовски»6
17:53
«Балтика» разгромила «Спартак-2»14
17:47
Азар назвал самого веселого одноклубника4
17:33
Буффон: «Сборной Италии нельзя считать себя середняком»1
17:19
Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на игру с Испанией15
17:14
«Барселона» зимой хочет купить Коутиньо, летом - Гризманна29
16:58
Ирхин: «„Крылья“ победили заслуженно»0
16:52
Тихонов: «Некоторые игроки „Крыльев Советов“ начинают понимать требования»3
16:52
«Динамо СПб» с минимальным счетом обыграло «Кубань»6
16:47
Вентура: «Думаю, на то я и тренер, чтобы самостоятельно принимать решения»2
16:29
Азар из-за повреждения может не помочь бельгийцам в матче со сборной Японии3
16:28
«Локомотив» вспомнил о своем втором чемпионстве в РФПЛ15
16:20
Мурильо: «Я не был счастлив в „Интере“»3
16:16
Коке: «Горецка - один из лидеров „Шальке“»1

Аленичев: «„Енисей“ взял реванш за чувствительное поражение в Тамбове»

сегодня, 18:54
ЕнисейЕнисей2 : 0ТамбовТамбовМатч завершен

Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги победного матча его команды над «Тамбовом» в 23-м туре ФНЛ.

«Постараюсь коротко. Самое чувствительное поражение мы потерпели в этом сезоне в Тамбове, и ребята были полны решимости отыграться, взять реванш. Абсолютно заслуженная победа моей команды. Рад, что не дали сопернику создать ни одного голевого момента. Забили два гола, хотя могли еще больше забить. Тем более после второго удаления игра потеряла смысл, соперник полностью отошел назад и наши игроки просто доигрывали матч. Важнейшие три очка, сейчас на первом месте результат. По качеству футбола — мы можем сыграть лучше. Главное сегодня было взять три очка и этой победы мы добились, с чем хотелось всех поздравить».

Напомним, что в первом круге чемпионата «Тамбов» разгромил «Енисей» со счетом 5:0.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гунько: «„Спартак-2“ в неравных условиях с командами ФНЛ»
Сегодня, 18:48 5
Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»
Сегодня, 17:00 34
Ирхин: «„Крылья“ победили заслуженно»
Сегодня, 16:58 0
Тихонов: «Некоторые игроки „Крыльев Советов“ начинают понимать требования»
Сегодня, 16:52 3
Побегалов: «„Шинник“ потерпел обидное поражение, на которое мы никак не рассчитывали»
Сегодня, 14:53 2
Хорняк: «Игроки „Луч-Энергии“ почувствовали, что они кому-то нужны»
Сегодня, 14:35 1
Обсудить
Все комментарии
MALOVAR ответил sir-5
сегодня в 19:16
скромным выход в вышку никак не назовешь
salaga
сегодня в 19:10
Важнейшие три очка, сейчас на первом месте результат. По качеству футбола — мы можем сыграть лучше.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В РПЛ подход такой же: качество приносится в жертву результату. В этом и заключается главная причина плачевного состояния нашего футбола, сборной и, как следствие, посещаемости и тесно связанной с нею финансовой состоятельностью.
sir-5
сегодня в 19:05
Судья дал,"Енисей" взял...С весьма,кстати,со скромным счётом,для игры целый тайм с преимуществом в одного игрока,а последние 10 минут-двух.Когда и был забит второй гол.
Алексей Буренин
сегодня в 18:57
Каждый выиграл на своем поле
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100