Роберто Мартинес ответил на критику Де Брюйне

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ответил на критику полузащитника бельгийцев Кевина Де Брюйне, которому не понравилась тактическая схема тренера в матче с Мексикой (3:3).

«Я не рассматривал это как личный укор. Думаю, Де Брюйне честно рассказал о своих ощущениях по итогам тех 45 минут, которые он сыграл. Каждый игрок имеет свое мнение. Разница в том, что есть публичные темы, а есть такие, которые должны оставаться в раздевалке.

Я не буду менять тактику на матч с Японией из-за последних заявлений. Эти слова показывают, что Де Брюйне не безразлична судьба сборной».

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