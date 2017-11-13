Дешам - журналистам: «Вы каждый раз меня будете спрашивать о Бензема?»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам устал отвечать на вопрос о нападающем «Реала» Кариме Бензема, который не вызывается в ряды национальной команды с 2015 года.

«Вы собираетесь каждый раз спрашивать меня о Бензема?

Вы можете задавать любые вопросы, но я думаю, что футболисты, которых я вызвал и которым доверяю, заслуживают хотя бы немного уважения.

Меня этот вопрос не раздражает. Скорее, это наскучило. Что ж, мне придется иметь с этим дело».

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