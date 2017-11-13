Ширер: «Дринкуотера больше не следует вызывать в сборную Англии»

Известный в прошлом футболист Алан Ширер был возмущен решением хавбека «Челси» Дэнни Дринкуотера отказаться от вызова в сборную Англии. Игрок не прибыл в расположение «трех львов», сославшись на плохую форму из-за малого количества игровой практики.

«Футболист отказывается от вызова в сборную, потому что мало играет. О чем ты думал, Дэнни? Если ты мало играешь, так воспользуйся возможностью в сборной!

Это не тот человек, которого я бы хотел видеть в национальной команде. Учитывая его отношение, Дринкуотера больше не следует вызывать.

В мое время большинство игроков были бы рады даже посидеть на скамейке в сборной».

Дринкуотер перешел в «Челси» из «Лестера» прошлым летом.

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