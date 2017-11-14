Линделёф: «Мы неизменно верили в то, что Швеция поедет на ЧМ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделёф прокомментировал выход своей команды на ЧМ-2018 после победы в двухматчевом противостоянии с Италией (1:0, 0:0):

«Я впервые попал со своей сборной на чемпионат мира, и я очень счастлив.

Мы знали, что матч здесь [в Милане] будет непростым, но после первой домашней встречи мы верили в то, что сможем добиться успеха. Мы очень и очень усердно работаем. Я не знаю, как описать эту команду. Мы знаем, на что способны и мы неизменно верили, что поедем на чемпионат мира, и вот – мы это сделали».

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