Касильяс – Буффону: «Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг»

Голкипер «Порту» и бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс в своём аккаунте в «твиттере» поддержал вратаря национальной команды Италии Джанлуиджи Буффона, объявившего о завершении карьеры в сборной после ответной игры со Швецией (0:0) и непопадания на ЧМ-2018:

«Очень жаль, что приходится видеть подобное. Хочу, чтобы ты, как и раньше, оставался для всех легендой.

Горжусь тем, что столько раз встречался и играл против тебя. Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг», — подписал фотографию плачущего Буффона Касильяс.

No me gusta nada verte así! Quiero verte como hasta ahora, como lo que sigues siendo para muchos: una LEYENDA. Orgulloso de conocerte y orgulloso de haberme enfrentado a ti muchas veces. Aún nos tienes que deleitar en el fútbol amigo! #1 pic.twitter.com/gs9o0irCqo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 ноября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте