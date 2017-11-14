Касильяс – Буффону: «Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7 4.4 1.5
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
04:11
Вентура: «Я не подал в отставку и извиняюсь только за результат»25
01:36
Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной Италии64
00:41
Швеция не пустила Италию на ЧМ-2018379
22:33
Дрогба завершит карьеру в 2018 году9
21:46
Аршавин продлил контракт с «Кайратом»22
07:38
Анчелотти, Конте, Манчини и Аллегри – кандидаты на пост наставника сборной Италии0
07:20
Роналду хочет покинуть «Реал» летом и уже поставил в известность Переса3
07:05
Дзагоев: «Для меня Месси лучше, чем Роналду. Был и останется»1
06:39
Зобнин: «Российский футбол не погибнет, а всегда будет только расти»4
05:55
Линделёф: «Мы неизменно верили в то, что Швеция поедет на ЧМ»6
05:42
Бернардески: «Старожилы сборной Италии не заслужили такого итога»3
05:09
Габбьядини: «Не знаю, что сказать. Безобразный результат»1
04:54
Кьеллини: «Италия начнёт всё сначала вместе с Верратти и другими молодыми ребятами»3
04:31
Янне Андерссон: «Даже сейчас мы продолжаем обсуждать Ибрагимовича. Немыслимо!»2
03:08
Барцальи: «Эпоха 4-5 ветеранов сборной Италии подошла к концу»4
02:46
Де Росси завершил международную карьеру3
02:21
Вентура подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии12
02:04
Де Росси во время матча со Швецией просил Вентуру выпустить на поле Инсинье5
01:22
Линекер: «Без сборной Италии чемпионат мира будет уже не тот»20
00:57
Гондурас обвинил Австралию в шпионаже с помощью дрона11
00:40
Мексика одолела Польшу1
00:27
Клубы английской Лиги 1 будут использовать угловые флажки с цветами ЛГБТ-сообщества54
00:20
Участие Сильвы в матче с Россией под вопросом1
00:07
Роберто Мартинес ответил на критику Де Брюйне2
23:49
Ширер: «Дринкуотера больше не следует вызывать в сборную Англии»4

Касильяс – Буффону: «Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг»

сегодня, 06:20
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Голкипер «Порту» и бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс в своём аккаунте в «твиттере» поддержал вратаря национальной команды Италии Джанлуиджи Буффона, объявившего о завершении карьеры в сборной после ответной игры со Швецией (0:0) и непопадания на ЧМ-2018:

«Очень жаль, что приходится видеть подобное. Хочу, чтобы ты, как и раньше, оставался для всех легендой.

Горжусь тем, что столько раз встречался и играл против тебя. Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг», — подписал фотографию плачущего Буффона Касильяс.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роналду хочет покинуть «Реал» летом и уже поставил в известность Переса
Сегодня, 07:20 3
Линделёф: «Мы неизменно верили в то, что Швеция поедет на ЧМ»
Сегодня, 05:55 6
Бернардески: «Старожилы сборной Италии не заслужили такого итога»
Сегодня, 05:42 3
Габбьядини: «Не знаю, что сказать. Безобразный результат»
Сегодня, 05:09 1
Кьеллини: «Италия начнёт всё сначала вместе с Верратти и другими молодыми ребятами»
Сегодня, 04:54 3
Барцальи: «Эпоха 4-5 ветеранов сборной Италии подошла к концу»
Сегодня, 03:08 4
Обсудить
Все комментарии
drug01
сегодня в 07:21
Пришла пора сказать все. ...
Zely ответил Остапчук 67
сегодня в 07:21
    Zely ответил Остапчук 67
    сегодня в 07:19
      вхсо 111
      сегодня в 06:41
      Респект Касу, поддержал коллегу!
      Остапчук 67
      сегодня в 06:34
      Сказал один неудачник другому.
      Igo0rek
      сегодня в 06:30
      Кас, ты для меня все равно останешься лучшим в мире! Когда увидел игру Касильяса в сезоне 2003 - 2004, это был космос!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100