Роналду хочет покинуть «Реал» летом и уже поставил в известность Переса

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по окончании текущего сезона намерен покинуть мадридский клуб и уже сообщил об этом президенту «сливочных» Флорентино Пересу. По информации источника, Роналду считает, что клуб недостаточно ценит его.

Также сообщается о том, что Перес не собирается отпускать 32-летнего португальца следующим летом.

Напомним, после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Реал» (3:1) Роналду сообщил, что не хочет продлевать контракт с «Королевским клубом».

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