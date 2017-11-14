Рамос - Буффону: «Мир будет скучать по тебе»

Капитан сборной Испании Серхио Рамос поддержал итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, который объявил о завершении международной карьеры после непопадания «Скуадра Адзурры» на чемпионат мира.
«Мир будет скучать по тебе. Мужества, друг! Ты великий», — написал Рамос.
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И НЕ ТАКИЕ ЗАКАНЧИВАЛИ КАРЬЕРУ И НИЧЕГО, ФУТБОЛЬНЫЙ МИР НЕ РУХНУЛ
А ДЖИДЖИ ВСЁ ТАКИ НУЖНО БЫЛО ЭТО СДЕЛАТЬ РАНЬШЕ
И НЕ ТАКИЕ ЗАКАНЧИВАЛИ КАРЬЕРУ И НИЧЕГО, ФУТБОЛЬНЫЙ МИР НЕ РУХНУЛ
А ДЖИДЖИ ВСЁ ТАКИ НУЖНО БЫЛО ЭТО СДЕЛАТЬ РАНЬШЕ