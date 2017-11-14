Паоло Каннаваро: «Мумии, управляющие итальянским футболом, проваливайте!»

Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро после невыхода сборной Италии на ЧМ-2018 подверг резкой критике идею с натурализацией иностранцев:

«Ребята, мы потеряли чемпионат мира не сегодня. Это произошло ещё 15 лет назад, когда наших парней стали несправедливо игнорировать и брать в сборную различный балласт со всех концов света. Мы пели им дифирамбы, спасибо за это нашим тренерам, которые всё равно остаются лучшими в мире. Я только надеюсь, что после того как мы достигли дна, наш футбол наконец-то будет реформирован.

Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом и не дают дышать молодым. Проваливайте, не мешайтесь на нашем пути!»

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