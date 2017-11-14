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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.4 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Паоло Каннаваро: «Мумии, управляющие итальянским футболом, проваливайте!»

сегодня, 08:00
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро после невыхода сборной Италии на ЧМ-2018 подверг резкой критике идею с натурализацией иностранцев:

«Ребята, мы потеряли чемпионат мира не сегодня. Это произошло ещё 15 лет назад, когда наших парней стали несправедливо игнорировать и брать в сборную различный балласт со всех концов света. Мы пели им дифирамбы, спасибо за это нашим тренерам, которые всё равно остаются лучшими в мире. Я только надеюсь, что после того как мы достигли дна, наш футбол наконец-то будет реформирован.

Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом и не дают дышать молодым. Проваливайте, не мешайтесь на нашем пути!»

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Все комментарии
clop ответил КЭТиК
сегодня в 08:49
КЭТиК:
В России сейчас тоже самое.
В России немножко другая ситуация. Наши "мумии" привезли в Россию Чемпионат Мира. Потратили кучу денег, но своего результата добились. А вот иностранный шлак в сборной России уже присутствует и ужасно раздражает.
Леха Николаев
сегодня в 08:49
про натурализованный балласт он имеет в виду несомненно амаури
Windblayse
сегодня в 08:27
Управляют футболом, а не играют
Причем тут Буффон ? Он имеет в виду тех, кто Вентуру ставит тренером и вызывает в сборную непонятно кого
Zely
сегодня в 08:20
Правильно, в зборной должны играть только Итальянци а не самовлюбленные балотелли
КЭТиК
сегодня в 08:13
В России сейчас тоже самое.
greck ответил --джек потрошитель--
сегодня в 08:12
--джек потрошитель--:
Мумии? Это идиот говорит..Буффон мумия? или Де росси,или Веррати,Кьелини,Боннучи,Бардзальи..О чем он говорит))
ну если выше перечисленные тобой УПРАВЛЯЮТ итальянским футболом.....
Gorbuncov
сегодня в 08:12
Потеряли ЧМ 15 лет назад ???

А то, что 11 лет назад этот ЧМ вообще выиграли, забыл ?
--джек потрошитель--
сегодня в 08:04
Мумии? Это идиот говорит..Буффон мумия? или Де росси,или Веррати,Кьелини,Боннучи,Бардзальи..О чем он говорит))
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