Федерация футбола Италии проведет экстренное заседание

Федерация футбола Италии в ближайшее время проведет экстренное заседание по случаю непопадания команды на чемпионат мира в России.

На встрече организация проанализирует сложившуюся ситуацию и постарается найти оптимальное решение на будущее.

Федерация точно уволит главного тренера Джампьеро Вентуру и будет обсуждать новую кандидатуру. Самым желаемым претендентом в глазах чиновников и болельщиков является Карло Анчелотти.

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