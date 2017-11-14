Федерация футбола Италии проведет экстренное заседание

Федерация футбола Италии в ближайшее время проведет экстренное заседание по случаю непопадания команды на чемпионат мира в России.
На встрече организация проанализирует сложившуюся ситуацию и постарается найти оптимальное решение на будущее.
Федерация точно уволит главного тренера Джампьеро Вентуру и будет обсуждать новую кандидатуру. Самым желаемым претендентом в глазах чиновников и болельщиков является Карло Анчелотти.
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Например, заявиться вместо хозяев. Нашим всё равно не светит, а Буффону удовольствие.
Шутка юмора, если чё...
Например, заявиться вместо хозяев. Нашим всё равно не светит, а Буффону удовольствие.
Шутка юмора, если чё...