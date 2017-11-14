Игроки сборной Швеции побрили налысо Гранквиста

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.4 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
10:32
Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»3
04:11
Вентура: «Я не подал в отставку и извиняюсь только за результат»50
01:36
Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной Италии112
00:41
Швеция не пустила Италию на ЧМ-2018416
22:33
Дрогба завершит карьеру в 2018 году12
10:36
Бен Арфа сегодня предстанет перед юридическим комитетом Лиги 10
10:23
Бубнов: «России по силам сыграть 20 минут в темпе испанцев, но потом игроки могут умереть»4
10:12
«Атлетико» предложит контракт Озилу2
09:35
Мутко: «Мы движемся вперёд, команда потихоньку формируется»11
09:24
Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол - к Беларуси добавилась Италия»13
09:16
Мутко: «У меня хорошие ожидания от матча с Испанией»12
09:08
Кабмин внесет законопроект о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-20184
08:58
Уилкшир: «„Динамо“ - команда моего сердца навсегда!»9
08:48
Игроки сборной России присоединились к кампании по борьбе с диабетом8
08:34
«Ювентус» хочет арендовать Себальоса5
08:00
Паоло Каннаваро: «Мумии, управляющие итальянским футболом, проваливайте!»16
07:38
Анчелотти, Конте, Манчини и Аллегри – кандидаты на пост наставника сборной Италии7
07:20
Роналду хочет покинуть «Реал» летом и уже поставил в известность Переса32
07:05
Дзагоев: «Для меня Месси лучше, чем Роналду. Был и останется»11
06:39
Зобнин: «Российский футбол не погибнет, а всегда будет только расти»14
06:20
Касильяс – Буффону: «Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг»13
05:55
Линделёф: «Мы неизменно верили в то, что Швеция поедет на ЧМ»7
05:42
Бернардески: «Старожилы сборной Италии не заслужили такого итога»4
05:09
Габбьядини: «Не знаю, что сказать. Безобразный результат»1
04:54
Кьеллини: «Италия начнёт всё сначала вместе с Верратти и другими молодыми ребятами»3

Игроки сборной Швеции побрили налысо Гранквиста

сегодня, 09:51
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Футболисты сборной Швеции побрили налысо защитника команды Андреаса Гранквиста после выхода на чемпионат мира в России. Накануне шведы по сумме двух встреч одолели Италию в стыковых матчах.

«Я очень горд. Для меня это была последняя возможность сыграть на мундиале, и очень здорово, что турнир пройдет в России. Перед матчами с Италией я сказал своим товарищам по сборной, что в случае успеха они могут побрить меня. Думал, что ребята уже забыли об этом, но не тут-то было».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бен Арфа сегодня предстанет перед юридическим комитетом Лиги 1
Сегодня, 10:36 0
Италия к нам не приедет. И поделом
Сегодня, 10:22Александр Чистяков в блоге За и против1
Гондурас обвинил Австралию в шпионаже с помощью дрона
Сегодня, 00:57 12
Швеция не пустила Италию на ЧМ-2018
Сегодня, 00:41 416
Мексика одолела Польшу
Сегодня, 00:40 2
Клубы английской Лиги 1 будут использовать угловые флажки с цветами ЛГБТ-сообщества
Сегодня, 00:27 65
Обсудить
Все комментарии
weinmar
сегодня в 10:24
Ребята такое не забывают )) походи пока лысый! ))
cska plus
сегодня в 10:24
Красавчик Гранквист.
cska plus ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 10:24
Ministri Krasnodar:
Так а газзаев когда усы сбреет?
Зачем тебе, он без усов страшный.
Gahi
сегодня в 10:21
Мужик сказал Мужик сделал. Молодец с победой.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 10:19
Ministri Krasnodar:
Так а газзаев когда усы сбреет?
ПРИКИНЬ СОТРУДНИК МОРГА БУДЕТ КОНЁМ )))
Ministri Krasnodar
сегодня в 10:08
Так а газзаев когда усы сбреет?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100