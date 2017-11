Игроки сборной Швеции побрили налысо Гранквиста

Футболисты сборной Швеции побрили налысо защитника команды Андреаса Гранквиста после выхода на чемпионат мира в России. Накануне шведы по сумме двух встреч одолели Италию в стыковых матчах.

«Я очень горд. Для меня это была последняя возможность сыграть на мундиале, и очень здорово, что турнир пройдет в России. Перед матчами с Италией я сказал своим товарищам по сборной, что в случае успеха они могут побрить меня. Думал, что ребята уже забыли об этом, но не тут-то было».

Andreas Granqvist is looking like a older version of John Guidetti after he shaved his head. pic.twitter.com/O3soUSz7CC — 🇸🇪 (@SwedeStats) 14 ноября 2017 г.

