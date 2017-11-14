Полузащитник ПСЖ Атем Бен Арфа сегодня предстанет перед юридическим комитетом Лиги 1, где объяснит свою позицию в деле о разбирательстве с парижским клубом. Футболист считает, что его права ущемляют. Бен Арфа перевели в дубль уже второй раз за сезон, и он в текущей кампании на поле еще не выходил.

По словам окружения футболиста, он посетит заседание комитета с вероятностью в 90 %. При этом в ПСЖ считают, что в сложившейся ситуации вообще нет предмета для спора.

Напомним, ПСЖ был готов продать Бен Арфа еще летом, но не нашел покупателя.

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