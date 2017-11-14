Сборную Италии может возглавить Фабио Гроссо

Наставник «Бари» Фабио Гроссо является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии, утверждают итальянские СМИ.

Напомним, завтра состоится экстренное заседание Федерации футбола Италии, на котором главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, не сумевший вывести сборную на чемпионат мира, скорее всего, будет отправлен в отставку.

Другие претенденты на пост рулевого «Скуадра Адзурры» - экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти, коуч «Челси» Антонио Конте, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини и наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте