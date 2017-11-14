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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 22’ Логотип КатарКатар 0:0 Логотип ИсландияИсландия Фонбет 5.3 3.55 1.7
19:30 22’ Логотип АргентинаАргентина 0:0 Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Сборную Италии может возглавить Фабио Гроссо

сегодня, 19:14

Наставник «Бари» Фабио Гроссо является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии, утверждают итальянские СМИ.

Напомним, завтра состоится экстренное заседание Федерации футбола Италии, на котором главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, не сумевший вывести сборную на чемпионат мира, скорее всего, будет отправлен в отставку.

Другие претенденты на пост рулевого «Скуадра Адзурры» - экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти, коуч «Челси» Антонио Конте, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини и наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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Saang
сегодня в 19:40
Да хоть Слуцкий! Хуже чем с Вентурой не будет.
Cules2013
сегодня в 19:21
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