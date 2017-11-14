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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3 2.85 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 65’ Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Закончился первый тайм Логотип КитайКитай 0:1 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.48 4.3 7.7
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Вентура не собирается уходить сам, так как хочет получить компенсацию

сегодня, 15:20

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура и президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо не планируют самостоятельно подавать в отставку со своих постов, несмотря на фиаско сборной в отборе к ЧМ-2018.

Контракт Вентуры рассчитан до 2020 года. 69-летний специалист хочет, чтобы его уволила сама Федерация, дабы получить компенсацию за досрочный разрыв отношений.

Экстренное собрание Федерации состоится завтра, но Вентура на нем присутствовать не будет.

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сегодня в 15:22
Хорош Вентура!)
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