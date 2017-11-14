Вентура не собирается уходить сам, так как хочет получить компенсацию

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура и президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо не планируют самостоятельно подавать в отставку со своих постов, несмотря на фиаско сборной в отборе к ЧМ-2018.

Контракт Вентуры рассчитан до 2020 года. 69-летний специалист хочет, чтобы его уволила сама Федерация, дабы получить компенсацию за досрочный разрыв отношений.

Экстренное собрание Федерации состоится завтра, но Вентура на нем присутствовать не будет.

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