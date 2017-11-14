Вентура угрожал уйти в отставку после первого матча против Швеции

У главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры случился конфликт с игроками «Скуадра Адзурры» после первого стыкового матча со Швецией (0:1), сообщают СМИ.

После поединка некоторые футболисты выразили недовольство планом игры, а также составом, выбранным на матч. После этого Вентура предложил игрокам самим выбирать состав и пригрозил уйти в отставку.

Напомним, что в конечном итоге Италия не смогла пройти Швецию и теперь впервые с 1958 года пропустит чемпионат мира.

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