Вентура угрожал уйти в отставку после первого матча против Швеции

У главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры случился конфликт с игроками «Скуадра Адзурры» после первого стыкового матча со Швецией (0:1), сообщают СМИ.
После поединка некоторые футболисты выразили недовольство планом игры, а также составом, выбранным на матч. После этого Вентура предложил игрокам самим выбирать состав и пригрозил уйти в отставку.
Напомним, что в конечном итоге Италия не смогла пройти Швецию и теперь впервые с 1958 года пропустит чемпионат мира.
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угражал? да его сразу надо было гнать когда сборная не была на 1 месте. а не держать столько время а потом посыпать голову пеплом.
и вообще как он еще жив? где же мафия? или мафия еще не проснулась? италия усни))))
угражал? да его сразу надо было гнать когда сборная не была на 1 месте. а не держать столько время а потом посыпать голову пеплом.
и вообще как он еще жив? где же мафия? или мафия еще не проснулась? италия усни))))