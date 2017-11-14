Анчелотти, Конте, Манчини и Аллегри – кандидаты на пост наставника сборной Италии

Федерация футбола Италии в ближайшее время отправит в отставку главного тренера национальной команды Джампьеро Вентуру из-за невыхода Скуадры Адзурры на ЧМ-2018. Это может произойти после встречи наставника сборной с президентом федерации Карло Тавеккио, информирует источник.

Сообщается, что основными кандидатами на пост главного тренера сборной Италии являются экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти и возглавляющий на данный момент «Челси» Антонио Конте. Также в список кандидатов входят Роберто Манчини («Зенит») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Есть вариант, при котором, в случае отставки Вентуры, новым главным тренером станет молодой специалист Луиджи Ди Бьяджо, который пока работает с молодёжной итальянской сборной.

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