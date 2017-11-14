Вентура пообещал подать в отставку

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
18:17
Павлюченко: «Это неправда, что я без спроса покинул „Арарат“. Я же дружу с мозгами!»0
17:41
Далич - главный тренер сборной Хорватии на ЧМ-186
15:20
Вентура не собирается уходить сам, так как хочет получить компенсацию42
14:27
Агент: «Смольниковым интересовалась „Барселона“»65
11:56
Более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки 45
18:09
Сандро Рамирес может продолжить карьеру в «Валенсии»0
18:08
МЮ в 8 раз опережает «Ман Сити» по количеству проданных футболок за год1
18:00
Тарделли: «Если бы Тавеккио обладал достоинством, то первым делом он бы подал в отставку»2
17:57
Азар, Кейн и Алли - претенденты на замену Бэйла в «Реале»2
17:50
Нападающий «Вильярреала» Бакамбу интересен трём английским клубам0
17:45
Москва направит около 4 млрд рублей на проведение ЧМ-20181
17:41
Саттон: «Лофтус-Чик лучше, чем Фабрегас. „Челси“ должен вернуть его»1
17:39
Каррера: «Невыход Италии на ЧМ-2018 - это провал системы»9
17:33
Гусев: «Сборной России пора показать себя во всей красе»8
17:26
Иванович провел свой 100-ый матч за сборную Сербии2
17:20
В Италии разузнали, сколько хочет получить Вентура перед тем, как подать в отставку10
17:18
Сакки: «Все мы видим в Вентуре козла отпущения, но виноват не он»4
17:08
Тебас: «Месси продлил контракт с „Барселоной“, если мне не солгали»4
17:04
Кобелев: «Наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку»7
16:56
Эриксен: «Я многому научился у Бергкампа»3
16:56
Федерация футбола Италии потеряет около 8 млн евро из-за невыхода сборной на ЧМ3
16:45
Нигматуллин: «Сборная Италии сейчас - команда средних игроков»4
16:38
Алейш Видаль согласился на переход в «Рому»1
16:28
Колумбия забила 4 мяча в ворота сборной Китая2
16:20
Павлюченко: «На меня гонят, не имея на то оснований»13

Вентура пообещал подать в отставку

сегодня, 17:29

В Сети появилось видео, на котором главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура обещает подать в отставку:

«Вы подадите в отставку или нет? Вы можете пообещать?» - спросил у специалиста один из журналистов.

«Да», - ответил Вентура.

Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить деньги, причитающиеся ему по контракту, а это 2.6 млн евро за два года. При этом, по слухам, тренер согласен уйти и за меньшую сумму - 700 тысяч евро.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вентура не собирается уходить сам, так как хочет получить компенсацию
Сегодня, 15:20 42
Вентура угрожал уйти в отставку после первого матча против Швеции
Сегодня, 14:35 10
Анчелотти, Конте, Манчини и Аллегри – кандидаты на пост наставника сборной Италии
Сегодня, 07:38 11
Янне Андерссон: «Даже сейчас мы продолжаем обсуждать Ибрагимовича. Немыслимо!»
Сегодня, 04:31 6
Вентура: «Я не подал в отставку и извиняюсь только за результат»
Сегодня, 04:11 66
Мойес пригласил Пирса и Ирвина в свой тренерский штаб в «Вест Хэме»
Вчера, 21:00 2
Обсудить
Все комментарии
Saang ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:11
Сергеевич вернулся 1:
Я к тому, что это семейные проблемы. Семья-превыше всего. Там в Италии хорошо это чтят.
Вентура решил откапеллить, только в отличие от наших, итальянцы еще не продали гордость. Вряд ли он поимеет с них хоть что-то.
Сергеевич вернулся 1 ответил Saang
сегодня в 18:08
Saang:
Блин, вы поосторожнее, а то у меня слишком живое воображение... Какая мерзость...
Я к тому, что это семейные проблемы. Семья-превыше всего. Там в Италии хорошо это чтят.
Saang ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:06
Сергеевич вернулся 1:
Это тоже самое прожить с женой 59 лет, а на 60-ом она тебе изменила. Не до шуток тут..)
Блин, вы поосторожнее, а то у меня слишком живое воображение...
Какая мерзость...
Сергеевич вернулся 1 ответил Saang
сегодня в 18:02
Saang:
Так а я и не шутил))) Всю ночь вчера сидел на итальянских футбольных форумах - хуже было только бразильцам после 1:7
Это тоже самое прожить с женой 59 лет, а на 60-ом она тебе изменила. Не до шуток тут..)
Saang ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:53
Сергеевич вернулся 1:
Всё возможно. Футбол в Италии, больше чем футбол.
Так а я и не шутил)))

Всю ночь вчера сидел на итальянских футбольных форумах - хуже было только бразильцам после 1:7
Сергеевич вернулся 1 ответил Saang
сегодня в 17:52
Saang:
Видимо ему позвонили из неаполитанской мафии и рассказали что с ним будет если не свалит)))
Всё возможно. Футбол в Италии, больше чем футбол.
Saang ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:49
Сергеевич вернулся 1:
По моему вся эта хрень плохо закончится..Ни кому не пожелал бы оказаться сейчас в его шкуре.
Видимо ему позвонили из неаполитанской мафии и рассказали что с ним будет если не свалит)))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:45
По моему вся эта хрень плохо закончится..Ни кому не пожелал бы оказаться сейчас в его шкуре.
BESTjuventus10
сегодня в 17:40
та дайте ему эти 700 тысяч и пусть валит куда подальше. с таким пятном на оставшуюся жизнь, больше мы его в футболе не увидим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100