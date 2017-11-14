Вентура пообещал подать в отставку

В Сети появилось видео, на котором главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура обещает подать в отставку:

«Вы подадите в отставку или нет? Вы можете пообещать?» - спросил у специалиста один из журналистов.

«Да», - ответил Вентура.

«Si dimette o no? Ce lo promette?» «Sì».

Questa sera a #LeIene Gian Piero Ventura promette di dimettersi da allenatore della Nazionale Italiana. pic.twitter.com/10YLbrwyYi — Le Iene (@redazioneiene) 14 ноября 2017 г.

Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить деньги, причитающиеся ему по контракту, а это 2.6 млн евро за два года. При этом, по слухам, тренер согласен уйти и за меньшую сумму - 700 тысяч евро.

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