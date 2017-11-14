Вентура пообещал подать в отставку

В Сети появилось видео, на котором главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура обещает подать в отставку:
«Вы подадите в отставку или нет? Вы можете пообещать?» - спросил у специалиста один из журналистов.
«Да», - ответил Вентура.
Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить деньги, причитающиеся ему по контракту, а это 2.6 млн евро за два года. При этом, по слухам, тренер согласен уйти и за меньшую сумму - 700 тысяч евро.
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