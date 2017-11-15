Лопетеги: «У сборной России высокий уровень. Мне очень нравится Смолов»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча против России (3:3) сообщил, что пока не определился с тем, кто поедет в составе национальной команды на ЧМ-2018, а также отметил игру нападающего Фёдора Смолова, отличившегося дублем в ворота испанской команды:

«Многое в составе может измениться. Мы ориентируемся на товарищеские матчи в марте. Список игроков, которые будут вызваны на эти игры, будет максимально близок к заявке на ЧМ.

Нет, я не удивился переходу сборной России на игру с 4 защитниками. Это нормальная ситуация, изменения по ходу матчей случаются достаточно часто. У сборной России высокий уровень, её игроки очень мотивированы. Они не участвовали в квалификации, поэтому к каждому товарищескому матчу подходят с максимальным настроем. Я давно слежу за Смоловым. Он мне очень нравится. Считаю его футболистом высокого уровня».

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