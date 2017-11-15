Рауш: «Такая ничья – как победа»

Защитник сборной России Константин Рауш подвёл итоги контрольного матча с Испанией (3:3):

«Играли как команда сегодня. Думаю, можем быть довольны. Уступая 0:2 испанцам, играли дальше и делали это хорошо, так что ничья – как победа.

Три забитых важнее, чем три пропущенных. Но я ещё не видел момента, думаю, что первого пенальти вообще не было – Кузяеву просто мяч в плечо попал. В любом случае хочу ещё раз отметить то, как мы играли потом.

Не показалось ли, что испанцы играли не в полную силу? Не знаю, честно. Я больше смотрел за тем, как мы играли – старались, боролись за все мячи».

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