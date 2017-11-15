  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
12:00 сегодня Логотип АвстралияАвстралия -:- Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.51 3.75 7.7
  • Главные новости
  • Все новости
00:54
Англия и Бразилия сильнейшего не выявили2
00:42
Германия в концовке ушла от поражения в матче с Францией9
00:35
Дания сметает Ирландию и выходит на чемпионат мира. Эриксен оформил хет-трик44
00:21
Мутко: «Так судить нельзя»27
00:08
Лунёв был увезён со стадиона на «скорой»57
03:12
Черчесов: «Смолов сделал свою работу, но хочу выделить всю команду»0
02:58
Лопетеги: «Стадион „Санкт-Петербург“ – произведение спортивного искусства»1
02:30
Альба: «Испания очень хотела победить, но соперник не позволил нам это сделать»5
02:22
Бартра: «Стадион „Санкт-Петербург“ – одна из лучших арен в моей карьере»3
02:09
Лопетеги: «У сборной России высокий уровень. Мне очень нравится Смолов»3
01:58
Рамос: «Играть против России было достаточно трудно»4
01:49
Лунёв: «Не волнуйтесь, со мной всё нормально!»10
01:37
Португалия и США разошлись миром0
01:18
Глушаков: «Заменил Лунёва в воротах, потому что очень устал за две игры»8
01:04
Черчесов: «Что не получилось против Аргентины – получилось сегодня»8
00:46
Кокорин уверен, что Родриго надо было удалять за фол на Лунёве10
00:35
Бельгия минимально обыграла Японию, победный гол забил Лукаку0
00:31
Сборная Буркина-Фасо разгромила команду Кабо-Верде3
00:30
Сенегал вырвал победу в матче с ЮАР0
00:29
Кафельников: «Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят»58
00:09
Венгрия обыграла Коста-Рику0
00:01
Идову: «Перед выходом на поле давно меня так не потряхивало»2
23:55
Агуэро вернулся из больницы в отель3
23:49
Нидерланды разгромили Румынию2
23:47
Матч Россия - Испания посетило более 45 тысяч болельщиков8

Рауш: «Такая ничья – как победа»

сегодня, 02:42
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной России Константин Рауш подвёл итоги контрольного матча с Испанией (3:3):

«Играли как команда сегодня. Думаю, можем быть довольны. Уступая 0:2 испанцам, играли дальше и делали это хорошо, так что ничья – как победа.

Три забитых важнее, чем три пропущенных. Но я ещё не видел момента, думаю, что первого пенальти вообще не было – Кузяеву просто мяч в плечо попал. В любом случае хочу ещё раз отметить то, как мы играли потом.

Не показалось ли, что испанцы играли не в полную силу? Не знаю, честно. Я больше смотрел за тем, как мы играли – старались, боролись за все мячи».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лунёв: «Не волнуйтесь, со мной всё нормально!»
Сегодня, 01:49 10
Глушаков: «Заменил Лунёва в воротах, потому что очень устал за две игры»
Сегодня, 01:18 8
Идову забил в дебютном матче за сборную Нигерии
Вчера, 21:09 3
Сын Руслана Нигматуллина тренируется с основным составом «Спартака»
Вчера, 15:06 22
Дзагоев: «Для меня Месси лучше, чем Роналду. Был и останется»
Вчера, 07:05 17
Зобнин: «Российский футбол не погибнет, а всегда будет только расти»
Вчера, 06:39 18
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100