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Мартин О'Нил: «Дания разбила нас, но мы были вынуждены рисковать»

сегодня, 05:00
ИрландияИрландия1 : 5ДанияДанияМатч завершен

Наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил прокомментировал разгромное поражение от Дании (1:5) в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018:

«Мы отлично начали эту встречу, и если бы нам удалось забить второй мяч, то всё могло сложиться иначе. За несколько минут мы пропустили два действительно глупых мяча. Это были очень, очень плохие голы. Когда после того как вы могли повести 2:0, за несколько минут счёт становится 1:2, это бьёт по менталитету игроков.

Да, во втором тайме пришлось выпускать больше атакующих футболистов, но мы должны были рисковать. Нам нужно было забивать дважды.

Мы способны оправиться от этого результат. Нас разбили, но разбили в матче плей-офф. Мы не вышли на ЧМ-2018, но мы ещё вернёмся».

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