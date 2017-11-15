Лопетеги: «Стадион „Санкт-Петербург“ – произведение спортивного искусства»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с Россией (3:3) поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург» и сообщил о том, что в «Красной фурии» пока не определились, где будут базироваться во время ЧМ-2018:

«Стадион просто фантастический, очень красивый и современный. На мой взгляд, это произведение спортивного искусства.

Где будем жить во время ЧМ-2018? Решение по выбору места дислокации будет принято позже. Нужно учитывать жеребьёвку в группе. Дистанции в России непривычно большие для нас, так что мы ещё проанализируем ситуацию».

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