Дешам: «Франция была ближе к победе, чем Германия. Поэтому есть разочарование»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Германией (2:2):

«Мы были ближе к победе и третьему голу, чем соперник, поэтому присутствует разочарование. В концовке мы допустили ошибку, но в целом я очень горжусь своими футболистами, они показали хорошую игру в матче с сильной немецкой командой, которая немного больше владела мячом. Коллективное выступление сборной Франции сегодня было очень хорошим.

Это не был экзамен, но я предупредил всех ребят, что каждый из них должен воспользоваться своим игровым временем, и они хорошо на это отреагировали. Мой выбор будет сложным, думаю, как и у Йоахима Лёва.

Нам есть куда расти. Мы вряд ли станем ещё зрелищнее, чем мы есть, но сборная Франции – на правильном пути».

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