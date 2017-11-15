Лёв: «Германия добилась хороших результатов в матчах с двумя сильными соперниками»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после товарищеского матча с Францией (2:2) подвёл итоги ноябрьского сбора национальной команды:

«Я очень доволен двумя товарищескими матчами против Англии и Франции. Мы добились хороших результатов в поединках с двумя сильными соперниками.

Сегодня после не очень удачной первой половины встречи мы провели хороший второй тайм. Было важно, что мы не нервничали, уступая в счёте, и смогли спасти матч.

Тимо [Вернер] показал ту игру, которую мы хотим от него видеть. Он атакует из глубины и всегда опасен для ворот соперника. Он провёл отличный год вместе с национальной командой».

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