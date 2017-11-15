Бушманов: «Матч получился интересным и очень информативным»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал контрольный матч против Италии, который состоялся 14 ноября в Фрозиноне и завершился победой хозяев со счетом 3:2.



«Матч получился интересным и очень информативным для нас. Начало и концовка встречи остались за итальянцами, а в середине игры мы больше владели преимуществом, у нас были хорошие отрезки. Встреча проходила при большом количестве болельщиков, на новом стадионе с хорошим полем. По антуражу и атмосфере матч был больше похож на официальный, чем некоторые игры квалификации. Для нас это был полезный опыт, в противостоянии с сильными соперниками становится понятно, кто из ребят на что способен на сегодняшний день. Движемся дальше с большим знанием о наших футболистах.



Конечно, обидно пропускать в самом конце матча. Итальянцы мощно начали встречу, мы не всегда успевали за ними. Соперник забил один мяч, мог развить свой успех. Но потом мы перехватили инициативу, завладели мячом, стали оказывать давление на ворота итальянцев и забили красивый ответный гол на исходе первого тайма. Второй тайм мы начали хорошо и активно, вышли вперед в счете. Что касается концовки встречи, то она у нас не получилась. Проигрывать, конечно, неприятно, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Закономерен ли результат? В футболе по-разному бывает. Если сегодня уступили, значит, большего мы не заслужили».



Напомним, что ранее Бушманов говорил, что задача молодежной сборной - пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

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