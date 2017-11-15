Григорян: «Допускаю склонность боссов „Арарата“ использовать человека, а потом выбросить»

Бывший главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал очередной скандал в московском клубе, результатом которого стало прекращение сотрудничества между командой и нападающим Романом Павлюченко:

«Я не знаю, кто отпускал Рому или не отпускал, меня это мало интересует. Скажу только, что он очень опытный игрок и никогда в жизни без разрешения не уехал бы из расположения команды. А что касается моего видения ситуации, с командой надо быть до конца, я так считаю. Человек внес огромный вклад в результат команды и ее популяризацию, это факт. К сожалению, я допускаю склонность руководства „Арарата“ использовать человека, а потом выбросить. Такое поведение уже стало их своеобразной визитной карточкой.

На каком-то этапе даже мне так задурили голову, что я начал критиковать Валерия Оганесяна – президента клуба. Я искренне верил, что он поступил неправильно. На самом деле я не владел истинной информацией. А он был первый, кого использовали, а потом выкинули.

Если говорить о футболистах, можно вспомнить того же Земченкова: выжали все соки, затем выкинули. Или Алексея Пугина, который фактически „умирал“ на поле, а с ним тоже поступили некрасиво. То же самое можно сказать и об исполнительном директоре Рогулеве Владимире, и тренере по вратарям Андрее Сметанине.

Другой вопрос, что здесь кто платит, тот и заказывает музыку. Когда ты устраиваешься на работу к частнику, ты должен понимать, что клуб – его частная собственность, он вкладывает свои личные деньги и думает, что вправе принимать любые решения».

Сам Павлюченко отрицает свою вину.

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