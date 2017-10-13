Месси стоит перед выбором: перейти в «Ман Сити» или продлить контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси всерьез рассматривает вариант со сменой клубной прописки летом 2018 года, утверждают в Англии.

По слухам, аргентинец не прочь начать все с нуля, перебравшись в «Манчестер Сити», но в то же время ему будет сложно покинуть ставшую родной «Барселону».

Отмечается, что игрок пока не может определиться. Стоит отметить, что контракт Месси с каталонцами истекает летом 2018 года, а это значит, что футболист грядущим летом может достаться другим клубам бесплатно. Месси уже полтора года ведет переговоры с «Барсой» о продлении сотрудничества, но новый контракт на данный момент так и не подписан.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте