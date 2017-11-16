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Болельщики «СКА-Хабаровска» и ЦСКА устроят совместный перфоманс

сегодня, 11:36
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск-:-ЦСКАЦСКА18.11.2017 в 11:00 Не начался

Болельщики «СКА-Хабаровска» и ЦСКА подготовят совместный перфоманс на матч 17-тура РФПЛ.

«Болельщики нашей команды и ЦСКА хотели сделать совместный перформанс. Они это согласовали с нами. Это некое единение болельщиков армейских клубов», - заявил генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов. 

Напомним, что защитник столичной команды Марио Фернандес получил травму бедра и пропустит матч ЦСКА со «СКА-Хабаровском».

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Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 11:51
Перфоманс это когда много народу. А когда парочка человек с той стороны и десяток с другой,это обычные дружеские посиделки )
альсато ответил Аргeнтинeц
сегодня в 11:49
Аргeнтинeц:
Болельщики «СКА-Хабаровска» и ЦСКА устроят совместный перфоманс под названием "Здравствуй, ФНЛ"
Злой ты,Диего.)))
obana777
сегодня в 11:49
Мир и дружба между клубами и договорняк, чай свои, "коньармейские".
серхи
сегодня в 11:46
    Аргeнтинeц
    сегодня в 11:44
    Болельщики «СКА-Хабаровска» и ЦСКА устроят совместный перфоманс под названием "Здравствуй, ФНЛ"
    cska plus
    сегодня в 11:40
    Армейцы это мощь.
    FILL3286
    сегодня в 11:39
    Цирк будет?
    Хотя с Игоряном всегда весело и интиресно(((!!,,,
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