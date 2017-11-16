Болельщики «СКА-Хабаровска» и ЦСКА устроят совместный перфоманс

Болельщики «СКА-Хабаровска» и ЦСКА подготовят совместный перфоманс на матч 17-тура РФПЛ.



«Болельщики нашей команды и ЦСКА хотели сделать совместный перформанс. Они это согласовали с нами. Это некое единение болельщиков армейских клубов», - заявил генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов.



Напомним, что защитник столичной команды Марио Фернандес получил травму бедра и пропустит матч ЦСКА со «СКА-Хабаровском».

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