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Выдвижному полю «Зенит-Арены» не хватает места. На реконструкцию выделят 300 млн рублей

сегодня, 12:57

Оказалось, что установка медиацентра ЧМ-2018 помешала выезжать выдвижному полю стадиона «Зенит-Арена» — не хватает места. Тем не менее, чиновники Санкт-Петербурга, которые заранее знали о проблеме, убедили ФИФА и оргкомитет «Россия-2018», что выдвигать поле во время мундиаля не понадобится.

Когда стало слишком поздно, организаторы пришли к выводу, что стандартный газон не выдержит 7 матчей ЧМ-2018 и поле все-таки придется выкатывать.

На перенос медиацентра выделят 300 миллионов рублей.

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Все комментарии
andreika20133 ответил n272nm
сегодня в 14:19
n272nm:
Москва все никак не успокоится!
О том что ЦСКА строил тоже 9 лет они как то мало помнят----- Ведь долгострой может быть только в Питере. Наш стадион в два раза дороже в среднем любого но Он и больше и Технологичнее. ---Это опять же как то не принимается в учет(дороже значит разворовали).
arsena1
сегодня в 14:19
Не "выдвижное" поле, а "откатное"
Аргeнтинeц ответил Sem25
сегодня в 14:16
Sem25:
Не надо так серьезно относиться к теме стадиона в СПБ. Это объект для троллинга, не более того. А по факту, не смотря на весь позор, это лучший стадион в стране. Единственный!!! всепогодный(всесезонный) стадион в северной стране. Лично мне неприятно(мягко говоря), что у нас есть правительственная команда, которой дарят такие спортивные объекты. Но это тема для отдельного разговора.
Swedbank Arena еще севернее
spartach n1
сегодня в 14:16
andreika20133 ответил Sem25
сегодня в 14:16
Sem25:
Не надо так серьезно относиться к теме стадиона в СПБ. Это объект для троллинга, не более того. А по факту, не смотря на весь позор, это лучший стадион в стране. Единственный!!! всепогодный(всесезонный) стадион в северной стране. Лично мне неприятно(мягко говоря), что у нас есть правительственная команда, которой дарят такие спортивные объекты. Но это тема для отдельного разговора.
Не ожидал от вас умного. Извеняюсь!!!!!!!!Буду иметь в виду. Обычно про стадион пишут очень не далёкие люди слабо понимающие суть вопроса.Понятно что большая часть не дураки и тролят просто от обиды что не у них лучший стадион.А досталось лего открывашка.
n272nm
сегодня в 14:15
Москва все никак не успокоится!
3ton
сегодня в 14:04
Кто дом не достроил 😃
sihafazatron
сегодня в 14:04
Мда уж, весь мир смеется уже над этим. Очень печально все(
Sem25 ответил nikolah
сегодня в 14:04
nikolah:
я не посмотрел в профиль,Спартачу бесполезно что-то доказывать
Не надо так серьезно относиться к теме стадиона в СПБ. Это объект для троллинга, не более того. А по факту, не смотря на весь позор, это лучший стадион в стране. Единственный!!! всепогодный(всесезонный) стадион в северной стране.
Лично мне неприятно(мягко говоря), что у нас есть правительственная команда, которой дарят такие спортивные объекты. Но это тема для отдельного разговора.
rawer
сегодня в 14:03
чиновники Санкт-Петербурга, которые заранее знали о проблеме
-----
заранее знали что можно будет попилить еще
Женя Максимов
сегодня в 14:00
я у мамы инженер!
spartach n1
сегодня в 13:58
Alex-96
сегодня в 13:56
За эти деньги можно неплохой провинциальный стадион тысяч на 5 на 10 построить.
nikolah ответил Overbeer
сегодня в 13:54
Overbeer:
мне предыдущий оратор уже всё разъяснил- я всегда знал Газпром- гордость России))
я не посмотрел в профиль,Спартачу бесполезно что-то доказывать
Ruslik1982
сегодня в 13:53
это какой-то п...ц !
Overbeer ответил nikolah
сегодня в 13:52
nikolah:
сколько можно повторять что Газпром и Зенит никакого отношения к этому цирку не имеет,Газпром предлагал построить 40 к тысячник в Купчино,за свои деньги,ну город отказался,решил "за свои" построить....
мне предыдущий оратор уже всё разъяснил- я всегда знал Газпром- гордость России))
hfcrfn ответил Tommy Lee
сегодня в 13:51
Tommy Lee:
Ещё раз напомню, что стадион называется "Санкт-Петербург", а не Зенит-арена. А так да, бесперебойный насос для выкачивания денег.
Зенит, помнится, хотел свой стадион где-то там в Купчино строить.
Начал? Нет. Так что это конечно зенитовский стадион будет.
А за деньги, Уважаемые, не беспокойтесь.
Эти деньги вам всем не достались бы все равно.
Так что порадуемся, что хоть какая-то часть из российских недр будет радовать российского болельщика!
time out ответил Фрол Литейный
сегодня в 13:50
Фрол Литейный:
Говорят от этого насоса трубу в Москву протянули!
А у этой трубы уже устраиваются поудобней мАсквачи: Путин, Медведев, Матвиенко во главе большого списка страждущих и нуждающихся жителей Питера, уехавших на заработки в столичный град Москву.
311
сегодня в 13:50
Ой, а кто это сделал? Ответственный за это инженер уже скорее всего уволен и уехал на Багамы с семьей!)
spartach n1
сегодня в 13:50
Верной дорогой идёте товарищи !

Президент России Владимир Путин наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Орден вручается с формулировкой: «За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность», – озвучил диктор церемонии награждения.

Исходя из опубликованных наградных указов, Миллер стал первым человеком из мира бизнеса, удостоенным этой награды за всю ее историю.

Такой награды удостаивались двое бывших председателей совета директоров «Газпрома» – Дмитрий Медведев и Виктор Черномырдин.
WAARLOT
сегодня в 13:48
гениально
дурман
сегодня в 13:46
И вы еще говорите что нужно быть патриотом этой страны?
Colonist
сегодня в 13:45
Гений придумал этот стадион! Бесконечная, черная дыра бюджетных денег!
Т34
сегодня в 13:43
Следующем шагом будет сообщение, что острова Крестовского не хватает для выкатного поля и надо насыпать новую территорию для его увеличения. О количестве требуемых для работ финансов, чиновники решили не афишировать, во избежание нездоровых эксцессов со стороны жителей славной северной столицы.
cska plus
сегодня в 13:41
Да ё моё, что же это делается.
Ахад
сегодня в 13:41
корпорация РосПил...гендир Путин...Рашка...21 век)
Фрол Литейный ответил LOpp
сегодня в 13:39
LOpp:
Источник: Телеграм "Мутко против" забавный источник))
Боже Вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет!
Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. (С)
112910415
сегодня в 13:36
некоторые наивные люди думали, что великий денежный насос полностью выработал ресурс...но нет : всё в порядке!
Serg3.12
сегодня в 13:36
300 лмн рублей...? Какие-то несчастные копейки... Ещё скажите, что Путин дал...)
Tommy Lee ответил Фрол Литейный
сегодня в 13:35
Фрол Литейный:
Говорят от этого насоса трубу в Москву протянули!
В офис РФС если только
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