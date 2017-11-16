Выдвижному полю «Зенит-Арены» не хватает места. На реконструкцию выделят 300 млн рублей

Оказалось, что установка медиацентра ЧМ-2018 помешала выезжать выдвижному полю стадиона «Зенит-Арена» — не хватает места. Тем не менее, чиновники Санкт-Петербурга, которые заранее знали о проблеме, убедили ФИФА и оргкомитет «Россия-2018», что выдвигать поле во время мундиаля не понадобится.

Когда стало слишком поздно, организаторы пришли к выводу, что стандартный газон не выдержит 7 матчей ЧМ-2018 и поле все-таки придется выкатывать.

На перенос медиацентра выделят 300 миллионов рублей.

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