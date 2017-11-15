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На новом стадионе в Нижнем Новгороде завершен монтаж кровли

сегодня, 18:07

На новом стадионе в Нижнем Новгороде, готовящемся принять матчи чемпионата мира-2018, строители завершили монтаж кровли из прочных пластин поликарбоната. Об этом сообщила пресс-служба генерального подрядчика строительства АО «Стройтрансгаз»:

«Специалисты установили 54,7 квадратных метров покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе. Футбольное поле стадиона останется открытым согласно проекту. Кровля выполнена из пластин поликарбоната белого, синего и голубого цветов, чередующихся в шахматном порядке.

Во время дождя вода стекает в дождеприемные лотки и перенаправляется в систему ливневой канализации. Водосборные лотки и трубопроводы оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега».

По-прежнему продолжается установка конструкции для ветрозащитных мембран и благоустройство территории.

Напомним, что в октябре на арене произошло возгорание.

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