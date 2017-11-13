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Геркус: «Реконструкция „РЖД-Арены“ обойдется примерно в 1,5 млрд рублей»

сегодня, 18:38

Президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что стоимость строительства раздвижной крыши и крытых фасадов на стадионе «РЖД-Арена» составит около 1,5 млрд рублей.

«Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте. Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции.

Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже. Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект. Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда - это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет, возможно, взять кредит».

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Все комментарии
oFANATo
сегодня в 19:11
Теперь ждите повышения проезда в поездах...
Морозовский
сегодня в 19:02
А сколько прилипнет? Сосчитали?
112910415
сегодня в 19:01
грустно
этот человек - полный дилетант
"сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками...поймём стоимость реконструкции"
всё совсем иначе делается
выпускается проект ( лучше - конкурс проектов с выбором оптимального ),составляется смета, проводится тендер (то есть опять же конкурс ) для выбора подрядчика...
или он не дилетант...простую коррупционную схему описал вполне доходчиво
andreika20133
сегодня в 18:56
Ну вот . Насколько помню Лет 15 назад Его с пафосом построили. Я был на нём . Мне сильно понравилось. А сейчас опять 1.5 милл(это в начале а по окончании ДЕСЯТКА). На Локо не ходит не кто . Вопрос За счёт кого отабьют кредит???? Раньше хоть сдавали под мировые и еврокубковые игры А сейчас Стадионов более классных море.
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