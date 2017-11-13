Геркус: «Реконструкция „РЖД-Арены“ обойдется примерно в 1,5 млрд рублей»

Президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что стоимость строительства раздвижной крыши и крытых фасадов на стадионе «РЖД-Арена» составит около 1,5 млрд рублей.
«Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте. Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции.
Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже. Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект. Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда - это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет, возможно, взять кредит».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
этот человек - полный дилетант
"сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками...поймём стоимость реконструкции"
всё совсем иначе делается
выпускается проект ( лучше - конкурс проектов с выбором оптимального ),составляется смета, проводится тендер (то есть опять же конкурс ) для выбора подрядчика...
или он не дилетант...простую коррупционную схему описал вполне доходчиво
этот человек - полный дилетант
"сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками...поймём стоимость реконструкции"
всё совсем иначе делается
выпускается проект ( лучше - конкурс проектов с выбором оптимального ),составляется смета, проводится тендер (то есть опять же конкурс ) для выбора подрядчика...
или он не дилетант...простую коррупционную схему описал вполне доходчиво