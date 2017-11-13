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На стадионе «Локомотива» появятся закрывающаяся крыша и крытые фасады

сегодня, 15:53

На реконструированном стадионе «Локомотив», получившем новое название «РЖД-Арена», будут возведены закрывающаяся крыша и крытые фасады. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус:

«Изучив всё разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что наилучшим решением было бы решение комплексное - крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом.

Говорить о том, сколько это даёт преимуществ клубу, наверное, даже не стоит. Преимущества очевидны. Чтобы оценить перспективы проекта, мы скоро приступим к проектированию новых фасадов и крыши.

Эти работы заложены в бюджет 2018, обсуждались на последнем Совете Директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь».

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Все комментарии
Sem25 ответил Zimka
сегодня в 16:34
Zimka:
Ну ничего,а мы и дальше будем ездить в вагонах из прошлого века по цене авиабилетов.
А ходить на стадионы из прошлого века, это нормально?
Байкал Иркутск
сегодня в 16:34
Надо только приветствовать строительство современных стадионов и улучшение, которые имеем, а не от зависти и злости пытаться усмотреть, что то плохое в этом!
Gigante Buono ответил RUSTY8
сегодня в 16:32
RUSTY8:
ржд планирует мАдернизацию по-крестовски (передвижные газоны, бакланы и фсётакое)...ждёмс повышения пригородных тарифов
Пригородные перевозки и без того приносят лишь убытки, так что не вариант.
Zimka
сегодня в 16:31
Ну ничего,а мы и дальше будем ездить в вагонах из прошлого века по цене авиабилетов.
Parovoznic ответил alexamit
сегодня в 16:26
alexamit:
Ну и правильно!В нашем климате только под крышей и играть.А то будет поле,как на болотном Крестовском.Если только паровозники не разворуют крышу.
Они свои "железнодорожные" деньги вкладывают. У себя какой смысл воровать?
Parovoznic ответил RUSTY8
сегодня в 16:25
RUSTY8:
ржд планирует мАдернизацию по-крестовски (передвижные газоны, бакланы и фсётакое)...ждёмс повышения пригородных тарифов
Где связь между крышей и пригородными тарифами? ))
parallels
сегодня в 16:19
очень хорошо для москвы, что хоть 1 такой стадион будет. это вам не картонная коробка в тушине.
alexamit
сегодня в 16:10
Ну и правильно!В нашем климате только под крышей и играть.А то будет поле,как на болотном Крестовском.Если только паровозники не разворуют крышу.
Sem25
сегодня в 16:06
Молодцы, это очень правильное решение. Только на таких стадионах и надо играть в России зимой, поздней осенью и в марте. Для Грозного, Краснодара, Махачкалы это не актуально, а для Москвы - очень важно.
RUSTY8
сегодня в 16:01
ржд планирует мАдернизацию по-крестовски (передвижные газоны, бакланы и фсётакое)...ждёмс повышения пригородных тарифов
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