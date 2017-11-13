На стадионе «Локомотива» появятся закрывающаяся крыша и крытые фасады

На реконструированном стадионе «Локомотив», получившем новое название «РЖД-Арена», будут возведены закрывающаяся крыша и крытые фасады. Об этом сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус:

«Изучив всё разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что наилучшим решением было бы решение комплексное - крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом.

Говорить о том, сколько это даёт преимуществ клубу, наверное, даже не стоит. Преимущества очевидны. Чтобы оценить перспективы проекта, мы скоро приступим к проектированию новых фасадов и крыши.

Эти работы заложены в бюджет 2018, обсуждались на последнем Совете Директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте