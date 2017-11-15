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Провести тестовый поединок на стадионе «Мордовия-Арена» пригласили «Сызрань-2003»

сегодня, 17:39

По информации источника, на новый стадион «Мордовия-Арена», возводящийся к чемпионату мира в России, была приглашена команда из третьего по силе российского дивизиона «Сызрань-2003». Здесь она проведет тестовый товарищеский поединок. Отмечается, что случай этот неординарный, так как в тестовых играх на других отечественных стадионах участие принимают сборная или клубы-лидеры РФПЛ.

В мае 2018 года «Сызрань-2003» проведет товарищескую встречу с «Мордовией», после чего стадион будет считаться готовым.

В октябре этого года на новой арене в Саранске установили кресла.

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Все комментарии
112910415
сегодня в 18:37
это триумф, однозначно
Owl Fake
сегодня в 18:32
Теперь ясно, что арену строили не ради пару игр ЧМ, а чтобы отдать её такому гегемону европейского футбола, как Сызрань.
parallels ответил Эксперт Зенита
сегодня в 18:28
Эксперт Зенита:
У мордвы совести совсем нет,вместо того,чтобы сказать,что мы хотим отдать све место Краснодару,они приглашают жулика филарета гальчева и говорят,что мы всех порвем.
ты глобус страны посмотри, чтобы понять, почему не дали краснодару, и какой кусок охватывает саранск, в который поедут из других городов и сёл. не было бы саранска - значительная часть жителей европейской части россии осталась бы без футбола, либо пришлось бы ехать к чёрту на рога.
Фрол Литейный
сегодня в 18:27
Кем потом будут заполнять стадио после ЧМ? Ну разве что на Спартак через пяток сезонов пару тыщ будут набирать, когда тот свалится в 3 дивизион!
Фрол Литейный ответил parallels
сегодня в 18:24
parallels:
ну, хотя бы пригласили команду посильнее спартака, так что не так уж и смешно.
Скоро они с Сызранью-2003 будут пылить в одном дивизионе! Ахахахаха!
ДСА
сегодня в 18:16
Если кто-то сломает ногу, ничего страшного, это же тест!
Ангел неБесГрешен ответил mat73
сегодня в 18:15
mat73:
Ну так и после ЧМ 18 там будут играть те же клубы 3 дивизиона, это в лучшем случае. А может и вовсе рынок какой-нибудь..
Ага, на огромном стадио (под ЧМ мелкий нельзя) будет собираться полторы-две тыщи человек.
Они денег больше на обслугу сдержат...
ПерекатиПоле
сегодня в 18:14
Мордовия рвётся в ФНЛ. спартак тоже будет скоро в ФНЛ.
Могли бы и открыть стадион яркой вывеской будущих участников пердива.
mat73
сегодня в 18:02
Ну так и после ЧМ 18 там будут играть те же клубы 3 дивизиона, это в лучшем случае. А может и вовсе рынок какой-нибудь..
Igo0rek ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:59
Ангел неБесГрешен:
Спрашивается, для чего строили стадион? Под пару игр ЧМ? Для команды третьей лиги? Лучше бы другому городу отдали эти матчи...
Это Россия, здесь сначала сделают, а потом все равно не подумают...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:57
Спрашивается, для чего строили стадион? Под пару игр ЧМ? Для команды третьей лиги?
Лучше бы другому городу отдали эти матчи...
Эксперт Зенита
сегодня в 17:54
У мордвы совести совсем нет,вместо того,чтобы сказать,что мы хотим отдать све место Краснодару,они приглашают жулика филарета гальчева и говорят,что мы всех порвем.
Шуnя771
сегодня в 17:53
Тестовая команда!
parallels
сегодня в 17:52
ну, хотя бы пригласили команду посильнее спартака, так что не так уж и смешно.
RDeanW
сегодня в 17:44
ну вот! вот это я понимаю "матч открытия"!!! а не всякие там челси, барселоны, црвены...
Saang
сегодня в 17:42
Таким образом, Саранску наглядно показали его место в России)))
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