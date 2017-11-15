Провести тестовый поединок на стадионе «Мордовия-Арена» пригласили «Сызрань-2003»

По информации источника, на новый стадион «Мордовия-Арена», возводящийся к чемпионату мира в России, была приглашена команда из третьего по силе российского дивизиона «Сызрань-2003». Здесь она проведет тестовый товарищеский поединок. Отмечается, что случай этот неординарный, так как в тестовых играх на других отечественных стадионах участие принимают сборная или клубы-лидеры РФПЛ.

В мае 2018 года «Сызрань-2003» проведет товарищескую встречу с «Мордовией», после чего стадион будет считаться готовым.

В октябре этого года на новой арене в Саранске установили кресла.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте