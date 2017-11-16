Андреа Конти мог перейти в «Интер», но выбрал «Милан»

Защитник Андреа Конти рассказал о том, как состоялся его переход в «Милан»:

«Я взял свои вещи и отправился на пляж, но тут раздался телефонный звонок и меня позвали обратно.

Агент сказал, что мной интересуется „Наполи“, была какая-то информация о „Челси“, но серьезным вариантом стал „Интер“. Тем не менее, самый настойчивый интерес проявил „Милан“, тогда я и принял решение.

Понадобится время, но мы попадем в Лигу чемпионов. „Ювентус“ и „Наполи“ опережают остальных, „Интер“ ворвался в число сильнейших, есть еще „Рома“ и „Лацио“. Но мы составим им конкуренцию».

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