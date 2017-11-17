Пулис допускает свою отставку и не будет считать её несправедливой

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис считает, что поражения «дроздов» в следующих двух матчах - против «Челси» и «Тоттенхэма», могут стоить ему занимаемой должности. Сейчас команда находится лишь в одном набранном очке от зоны вылета, расположившись на 16-й позиции в турнирной таблице.

«Не считаю, что в таком случае моя отставка будет несправедливой. Если клуб примет решение уволить меня, то так тому и быть. Я очень уважаю этот клуб, болельщиков, руководство. Такова жизнь. Если вы не добиваетесь нужных результатов, то попадаете под давление».

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