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Зидан: «Между Рамосом и Роналду нет никаких проблем»

сегодня, 16:49

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что между защитником Серхио Рамосом и нападающим Криштиану Роналду нет никакого конфликта, хотя ранее испанец в прессе позволил себе не согласиться с мнением португальца:

«Это никак не влияет на команду. Мы знаем, что вокруг нас всегда много шума. Но мы сохраняем спокойствие и сосредоточены лишь на футболе.

Рамос и Роналду - очень умные парни, потому могут говорить, что хотят. Они много лет играют вместе, выиграли вместе много трофеев. Один может говорить одно, второй - другое, но волнует это лишь вас, но не команду. Между ними нет никаких проблем.

Могу лишь сказать, что в моем распоряжении есть два игрока, которые являются большой частью истории этого клуба. Оба знают, что это значит. Они оба очень уважают друг друга».

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Все комментарии
Морозовский ответил RUSTY8
сегодня в 17:25
RUSTY8:
да, что себе этот нигга позволяет...в товарняке пробил аж 2 пеналя, щаз вернется в клуб, и отберет право на 11м у истерички
Да и Роня просто - невинный дельфин, а Рамос провокатор наглый.
вхсо 111
сегодня в 17:06
Зизу как всегда кратко и красиво! А вот про волнует, не только их, но и многих барсофанов, месилюбов соккера.)
RUSTY8 ответил Морозовский
сегодня в 17:05
Морозовский:
Рамос окончательно обнаглел!
да, что себе этот нигга позволяет...в товарняке пробил аж 2 пеналя, щаз вернется в клуб, и отберет право на 11м у истерички
Морозовский
сегодня в 17:01
Рамос окончательно обнаглел!
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