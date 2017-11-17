Зидан: «Между Рамосом и Роналду нет никаких проблем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что между защитником Серхио Рамосом и нападающим Криштиану Роналду нет никакого конфликта, хотя ранее испанец в прессе позволил себе не согласиться с мнением португальца:

«Это никак не влияет на команду. Мы знаем, что вокруг нас всегда много шума. Но мы сохраняем спокойствие и сосредоточены лишь на футболе.

Рамос и Роналду - очень умные парни, потому могут говорить, что хотят. Они много лет играют вместе, выиграли вместе много трофеев. Один может говорить одно, второй - другое, но волнует это лишь вас, но не команду. Между ними нет никаких проблем.

Могу лишь сказать, что в моем распоряжении есть два игрока, которые являются большой частью истории этого клуба. Оба знают, что это значит. Они оба очень уважают друг друга».

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