Обамеянг: «Не понимаю, за что меня отстранили»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свое отстранение от матча Бундеслиги против «Штутгарта» из-за путешествия в Барселону, где он встретился со своим братом Вилли и бывшим партнером по команде Усманом Дембеле, посетив вместе с ними ночной клуб.

Стоит отметить, что похожий инцидент произошел в прошлом году, когда габонец также отлучился в Милан, пропустив несколько тренировок, из-за чего не играл в Лиге чемпионов со «Спортингом».

«В случае с Миланом я могу понять своё наказание, потому что тогда я пропустил подготовку к матчу.

Но сейчас я действительно не понимаю, за что меня отстранили».

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