Отец Пепе недоволен тем, как с его сыном обошлись в «Реале»

Отец защитника «Бешикташа» Пепе намекнул на то, что в «Реале» - бывшем клубе его сына, португальца не ценили:

«Клубы выжимают из игроков все соки, до последней капли. А когда те устают, когда с них больше нечего взять, к ним начинают относиться неподобающе. А футболистам, если у них есть характер, если они видят, что их карьера проходит мимо, приходится искать путь для того, чтобы прогрессировать.

Когда остается год до завершения контракта, руководство клуба обычно звонит игроку, чтобы договориться о продлении сотрудничества. Пепе предложили столько же, сколько он получал. Он отказался продлевать контракт. Он отработал действующее трудовое соглашение и ушел».

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