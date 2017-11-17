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Отец Пепе недоволен тем, как с его сыном обошлись в «Реале»

сегодня, 16:26

Отец защитника «Бешикташа» Пепе намекнул на то, что в «Реале» - бывшем клубе его сына, португальца не ценили:

«Клубы выжимают из игроков все соки, до последней капли. А когда те устают, когда с них больше нечего взять, к ним начинают относиться неподобающе. А футболистам, если у них есть характер, если они видят, что их карьера проходит мимо, приходится искать путь для того, чтобы прогрессировать.

Когда остается год до завершения контракта, руководство клуба обычно звонит игроку, чтобы договориться о продлении сотрудничества. Пепе предложили столько же, сколько он получал. Он отказался продлевать контракт. Он отработал действующее трудовое соглашение и ушел».

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Все комментарии
Dauletbek
сегодня в 17:16
И когда он успел чухнуть в Бешикташ
Dauletbek
сегодня в 17:15
Зашел в этот раздел, чтобы узнать, что с ним сделали, а он оказывается уже не играет в Реале
Caniggia
сегодня в 17:07
И чем же, собственно говоря, недоволен меркантильный папашка? В таком возрасте зарплату только снижают, тем более Пепе далеко не топ игрок.
Антибиотик111
сегодня в 17:07
Стареющему,послелнее время часто попадающему в лазарет и все чаще начинающему матч на скаймке запасных игроков,предложили новый контракт с сохранением прежней зп и он еще недоволен...Я один не понимаю идиотизма неандертальца и его отца?!
foxcon
сегодня в 16:58
Если уж они "икону" свою Рауля как позорную шавку выпинули что уж тут про приезжего пепе говорить...
Juve14
сегодня в 16:55
Имеют право, они предостовляют работу и очень даже высокооплачиваемую. За такие деньжища игроки обязаны выкладыватся
ArtNow
сегодня в 16:47
Ну просто он в последнем сезоне сдал сильно. Перестал ломать и топтать соперников.
Kurtd
сегодня в 16:35
Ему предложили продлить контракт в 34 года с полным сохранением заработной платы - это называется не ценили?
А чё он хотел-то? Чтобы старику в Реале ещё и зарплату увеличили? Губа не дура.
ДАША Д
сегодня в 16:31
Можно подумать сынок в Реале гроши получал.
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