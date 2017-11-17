Ола: «Бензема может еще многое дать сборной Франции»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема еще бы пригодился сборной Франции, куда его с 2015 года упорно не вызывает главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам.

«Если бы я мог стать посредником между Дешамом и Бензема, то с удовольствием это сделал бы. Понимаю, что Дешама раздражает вся эта ситуация. Я никогда не говорил с Дидье на эту тему, но думаю, что Бензема может принести еще много пользы французскому футболу и сборной в частности».

Напомним, что Бензема был отстранен от матчей сборной Франции осенью 2015 года после того, как игрок был арестован французской полицией по делу о шантаже тогдашнего вингера «Лиона» Матье Вальбуэна интимным видео с участием последнего.

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