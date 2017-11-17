Вентура: «К работе в сборной я подходил с максимальной серьёзностью и профессионализмом»

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, на днях отправленный в отставку, рассказал, что он никогда не выполнял свою работу спустя рукава:

«Поражения не раскрывают полную картину происходящего. Я первым буду болеть за сборную Италии. Желаю своему преемнику удачи, чтобы он сумел вернуть „Скуадра Адзурру“ на заслуженное место.

Последние дни выдались тяжелыми и разочаровывающими. Когда мы не сумели пробиться на мундиаль, меня наполнило чувство пустоты. К этой работе я подходил с максимальной серьезностью и профессионализмом, отдавал все свои силы, однако не добился поставленных целей. Тем не менее, я не перестану благодарить тех игроков, с которыми мне повезло работать».

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