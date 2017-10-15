Фернандиньо намекнул, что продлит контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо сообщил, что ведет переговоры с клубом о новом контракте. Текущее соглашение 32-летнего бразильца рассчитано до лета 2018 года.

«Мы ведем переговоры. Посмотрим, что будет», — сказал хавбек.

Данную информацию подтвердил и главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Конечно, есть футболисты, с которыми клуб хочет продлить контракты. Разумеется, Фернандиньо один из них».

Бразилец перешел в «Манчестер Сити» летом 2013 года из «Шахтера» и за это время провел около 200 матчей за клуб.

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