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«Краснодар» и ЦСКА претендуют на Шатова

сегодня, 20:09

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» и ЦСКА могут арендовать у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

«Одной из ключевых фигур в „Зените“ зимой станет Олег Шатов, который является важным футболистом для российского футбола. Есть вероятность, что он будет отдан в аренду с правом выкупа. Претенденты – „Краснодар“ и ЦСКА», - сказал Арустамян.

Напомним, Шатов недавно вернулся в общую группу «Зенита» после мышечных проблем.

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Все комментарии
koldynnoga
сегодня в 20:39
бред какой то!зачем им этот недоигрочишко?
Морозовский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 20:39
ПерекатиПоле:
Олегу нужно перед ЧМ в аренду. И деревянного Дзюбу бы сплавить...
Дзюбе надо вернуть капитанскую повязку в торжественной обстановке!
sir-5 ответил Ваня лучший
сегодня в 20:35
Ваня лучший:
Если бы Миллер не боялся усиливать конкурентов он бы не запрещал арендованным игрокам ( Джорджевичу или Могилевцу) играть против Зенита,а они включают такой пункт всегда. Даже М. Кержакову не разрешили в прошлом году сыграть за Оренбург против Зенита.
Миллер вообще ничего и никого не боится,кроме жены и Путина.Второго-меньше...
Морозовский
сегодня в 20:34
Все "важные футболисты для российского футбола" -ЛАВОЧНИКИ "Зенита"!
Ваня лучший ответил sir-5
сегодня в 20:34
sir-5:
Речь не о переманивании,а о том,что он Манчини не нужен.Усиления соперников Миллер не боится,а вот сбагрить проблему и нагрузку на бюджет(а то и навариться,он умеет богатеть с убытков)-запросто.Хотя есть и такой вариант :Пусть сидит на лавке с большой зарплатой,Газпром всё покроет.Может быть и так.
Если бы Миллер не боялся усиливать конкурентов он бы не запрещал арендованным игрокам ( Джорджевичу или Могилевцу) играть против Зенита,а они включают такой пункт всегда. Даже М. Кержакову не разрешили в прошлом году сыграть за Оренбург против Зенита.
112910415
сегодня в 20:33
Манчини поднимет уровень российского футбола, однозначно!
Kuprin
сегодня в 20:33
За длиным рублем подался сначала в Анжи потом в Зенит пусть теперь лавку греет нам перебежчики не нужны
Miaf
сегодня в 20:32
Шатов разрушил свою карьеру, перейду в Зенит, возможно перейдя в нормальный клуб восстановит свое имя и станет человеком.
Штиль
сегодня в 20:31
Хороший игрок Шатов...продавать не лучший выход
ПерекатиПоле
сегодня в 20:29
Олегу нужно перед ЧМ в аренду. И деревянного Дзюбу бы сплавить...
sir-5 ответил gwynb1eidd
сегодня в 20:29
gwynb1eidd:
Думаю ЦСКА после поступка Шатова его не возьмет. А вот что в свое время выбрали аренду Думбия, в место покупки Смолова, ЦСКА дорого обошлось...
Гипотеза,сослагательное наклонение."Смоловы" в разный период-разные,а аппетиты-всегда высокие.Это "не по Гинеру".
sir-5 ответил Ваня лучший
сегодня в 20:27
Ваня лучший:
Могу гарантировать, что Шатова в ЦСКА не будет. Зенит старается не усиливать конкурентов. К тому же у клубов ( Зенит и ЦСКА) есть договоренность не переманивать игроков друг у друга. И наконец, я не считаю, что Шатов сильнее Головина, Дзагоева, Натхо, Вернблума и даже Кучаева.
Речь не о переманивании,а о том,что он Манчини не нужен.Усиления соперников Миллер не боится,а вот сбагрить проблему и нагрузку на бюджет(а то и навариться,он умеет богатеть с убытков)-запросто.Хотя есть и такой вариант :Пусть сидит на лавке с большой зарплатой,Газпром всё покроет.Может быть и так.
gwynb1eidd ответил sir-5
сегодня в 20:27
sir-5:
Для Шатова это было бы спасением загибающейся карьеры.Но сомневаюсь,что Гинер ему всё простил, и готов платить по его потребностям.
Думаю ЦСКА после поступка Шатова его не возьмет. А вот что в свое время выбрали аренду Думбия, в место покупки Смолова, ЦСКА дорого обошлось...
Есть медали
сегодня в 20:25
Армяшка не в курсе, что у ЦСКА и зенита вроде как договоренность имеется??
Ах да. Он же АРМЯНСКОЕ РАДИО
Goger90
сегодня в 20:21
Да все вроде помнят, как Шатов попал в Анжи. Странно будет, если он окажется в ЦСКА теперь.
удав
сегодня в 20:19
в цска шансов больше!
ziborock ответил Ваня лучший
сегодня в 20:19
Ваня лучший:
Могу гарантировать, что Шатова в ЦСКА не будет. Зенит старается не усиливать конкурентов. К тому же у клубов ( Зенит и ЦСКА) есть договоренность не переманивать игроков друг у друга. И наконец, я не считаю, что Шатов сильнее Головина, Дзагоева, Натхо, Вернблума и даже Кучаева.
По Сеньке и Шапка! Не подумай ничего плохого!
RussianHorse
сегодня в 20:19
Так, ну Смолова нам Шнобель уже дал в аренду летом, теперь Шатова возьмём.
Ваня лучший ответил sir-5
сегодня в 20:16
sir-5:
Для Шатова это было бы спасением загибающейся карьеры.Но сомневаюсь,что Гинер ему всё простил, и готов платить по его потребностям.
Могу гарантировать, что Шатова в ЦСКА не будет. Зенит старается не усиливать конкурентов. К тому же у клубов ( Зенит и ЦСКА) есть договоренность не переманивать игроков друг у друга. И наконец, я не считаю, что Шатов сильнее Головина, Дзагоева, Натхо, Вернблума и даже Кучаева.
sir-5
сегодня в 20:13
Для Шатова это было бы спасением загибающейся карьеры.Но сомневаюсь,что Гинер ему всё простил, и готов платить по его потребностям.
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