«Краснодар» и ЦСКА претендуют на Шатова

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» и ЦСКА могут арендовать у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

«Одной из ключевых фигур в „Зените“ зимой станет Олег Шатов, который является важным футболистом для российского футбола. Есть вероятность, что он будет отдан в аренду с правом выкупа. Претенденты – „Краснодар“ и ЦСКА», - сказал Арустамян.

Напомним, Шатов недавно вернулся в общую группу «Зенита» после мышечных проблем.

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