Щенников не желает переходить в «Галатасарай»

По информации источника, защитник ЦСКА Георгий Щенников желает остаться в московском клубе, где провел всю свою профессиональную карьеру. По появившемся ранее данным, выступления футболиста привлекли внимание «Галатасарая», пожелавшего приобрести Георгия в январе.

Сообщается, что турецкий клуб не делал предложений защитнику «армейцев», и вся информация по возможному трансферу — не более чем слухи.

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