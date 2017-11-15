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Фернандес получил травму бедра и пропустит матч ЦСКА со «СКА-Хабаровском»

сегодня, 19:19
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск-:-ЦСКАЦСКА18.11.2017 в 11:00 Не начался

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернулся из расположения сборной России с мышечной травмой бедра. Натурализованный бразилец будет заниматься индивидуально под наблюдением медицинского штаба «армейцев» и пропустит матч 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском».

Также московский клуб не уверен, что Фернандес сможет принять участие в матче с «Бенфикой» (22 ноября) в рамках Лиги чемпионов.

Отметим, что футболист был в запасе команды Черчесова во время товарищеской встречи с испанцами, но на поле так и не появился.

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Все комментарии
Суеверный
сегодня в 19:58
Марио, поправляйся. Если не задняя поверхность, то может к матчу с Бенфикой получится. Как ЦСКА с этими чертями без Вас играть? А с командой можно в Хабаровск просто слетать. Полезно и любопытно. Я вот восточнее Красноярска никогда не был, а мог бы и до Владика добраться (жалею об этом).
Эксперт Зенита
сегодня в 19:52
симулянт.С Бенфикой будет бегать как электровеник.
форева
сегодня в 19:47
Здоровья Марио!)
cska plus
сегодня в 19:44
Блин, да сколько же можно, здоровья Марио.
Miaf
сегодня в 19:43
печалька
drug01
сегодня в 19:35
Вот таковы результаты участия в сборной??????Печально .......
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:32
Онопко играющим тренером заявлен, не?
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:32
Очень плохая новость. Здоровья Марио, С Бенфикой ты очень нужен.
ritar
сегодня в 19:29
повезло - не увидит красоту Дальнего Востока ))
борька
сегодня в 19:27
Потеря по существу
starche
сегодня в 19:22
Эту игру можно и пропустить. Здоровья.
vka1970
сегодня в 19:21
Пипец коникам.
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