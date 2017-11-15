Фернандес получил травму бедра и пропустит матч ЦСКА со «СКА-Хабаровском»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернулся из расположения сборной России с мышечной травмой бедра. Натурализованный бразилец будет заниматься индивидуально под наблюдением медицинского штаба «армейцев» и пропустит матч 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском».

Также московский клуб не уверен, что Фернандес сможет принять участие в матче с «Бенфикой» (22 ноября) в рамках Лиги чемпионов.

Отметим, что футболист был в запасе команды Черчесова во время товарищеской встречи с испанцами, но на поле так и не появился.

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