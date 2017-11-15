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«Галатасарай» заинтересован в услугах Щенникова

сегодня, 17:28

Турецкая пресса утверждает, что защитником ЦСКА Георгием Щенниковым всерьез заинтересовался «Галатасарай». Турецкий клуб, скорее всего, не сможет подписать Квадво Асамоа зимой из-за финансовых ограничений, а вот покупка российского футболиста вполне впишется в трансферную политику «желто-красных». 

26-летний Щенников выступает в составе «армейцев» всю профессиональную карьеру, а недавно был признан лучшим игроком месяца.

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Все комментарии
Эксперт Зенита
сегодня в 17:46
Зачем этот симулянт нужен,не совсем понятно.
Фрол Литейный
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Дед за ЦСКА
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Такой игрок ЦСКА нужен.
Saang
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Лишь бы не на скамейку, а так да - удачный момент.
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