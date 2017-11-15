«Галатасарай» заинтересован в услугах Щенникова

Турецкая пресса утверждает, что защитником ЦСКА Георгием Щенниковым всерьез заинтересовался «Галатасарай». Турецкий клуб, скорее всего, не сможет подписать Квадво Асамоа зимой из-за финансовых ограничений, а вот покупка российского футболиста вполне впишется в трансферную политику «желто-красных».

26-летний Щенников выступает в составе «армейцев» всю профессиональную карьеру, а недавно был признан лучшим игроком месяца.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте